この価格で買えていいイヤホンじゃない！

ピンからキリまで幅広いイヤホン市場。性能を考えるとどうしても3万とか4万とかしちゃうわけで、なかなか高性能機には手を出せないのが実情…でも！

高性能なのに、なんだか妙に安いぞ！というオバケみたいなイヤホンもあるんです。それがこれ。

Ankerの名作イヤホン、｢Anker Soundcore Liberty 4｣です。

元値1万4990円ですけど、今ならセールで28％OFFの1万740円。これ、性能を考えるとバカみたいに安いと思います。

メリハリのあるサウンドとしっかり効くノイズキャンセリング

Anker独自の「A.C.A.A 3.0」ドライバー構造は、低域〜高域まで解像感高く表現してくれますし、イコライザーで、自分好みの調整もできます。立体音響にも対応して、臨場感あふれるグラマラスなサウンドを楽しめるのもいいですねー。

また、ノイズキャンセリングもいい感じ。キャンセルのレベル自体も高めで、環境の騒音レベルに合わせて調整してくれるといった機能もあるので、自然と音楽に集中できるチューニングになっています。

「AirPods Proキラー」とまで感じた、発表会でのハンズオンはこちらをどうぞ。

現在は上位のProモデル（Liberty 4 Pro）があるので、もう1ランク上げたいならその選択肢もアリなのですが、この価格でこのサウンド体験を提供しているLiberty 4はやっぱ名イヤホン。

割り引きのない1万4990円でも｢コスパすごいぞ｣とざわついたので、出費を抑えてサウンド体験を向上させたい人は選んで損はしないと思います。

