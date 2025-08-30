ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¡ÈÆüËÜÈ±¡õ¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¡É¤Ç¤¦¤É¤ó¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ê¤é³Î¼Â¤ËÇú¾Ð¼Ì¿¿¡×¡Ö¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¡¢¡ª¤â¤·¤«¤·¤Æ¡×¡Ö»Â¿·¤Ç¥¯¥¹¥Ã¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÃæ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¸÷·Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ê¤é³Î¼Â¤ËÇú¾Ð¼Ì¿¿¡×ÆüËÜÈ±¡õ¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ç¤¦¤É¤ó¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ÎËÌÀî·Ê»Ò
¡¡ËÌÀî¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÈ±¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ç¡¢¿©Æ²¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ê¤é³Î¼Â¤ËÇú¾Ð¼Ì¿¿¤ä¤±¤É ¤½¤ó¤Ê¤ó¤è¤êÀè¤ËåºÎï¡Á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¦¡×¡Ö¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¡¢¡ª¤â¤·¤«¤·¤Æ¤Ð¤±¤Ð¤±¤Ç¤¹¤«?!¡×¡Ö·Ê¤Á¤ã¤ó¤½¤ÎÈ±·¿¤Ç¤¦¤É¤ó¿©¤Ù¤ë¤Î¡©»Â¿·¤Ç¥¯¥¹¥Ã¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¡Ö¥Ç¥³¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ·Ê»Ò¤Á¤ã¤óÈ©¤âåºÎï¤¹¤®¡×¡Ö¤¦¤É¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤È©¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
