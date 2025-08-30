【殿堂入り】クックパッドで人気！とろける口当たりに癒やされる◎ひんやりパンナコッタ

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.88】1,000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

ひんやり、とろけるスイーツレシピ

8月が終わっても、まだまだ暑さの残る日が続きます。そんな季節にうれしいのが、冷たくてやさしい甘さのスイーツ。

今回は、ゼリーやプリンと並ぶ人気の「パンナコッタ」から、つくれぽ1,400件超の殿堂入りレシピをご紹介。とろけるような口当たりと濃厚な味わいに、たくさんのリピーターもいるレシピです。

つくれぽ1,400件超の人気レシピ「とろけるパンナコッタ」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：ゼラチンは火を止めてから入れる！



ポイント2：鍋を氷水で冷やす！



ふやかしたゼラチンは、火を止めたあとに加えて余熱で溶かしましょう。完全に溶けたら、鍋を氷水にあてて粗熱を取ることで、とろけるような食感に仕上がります。ラム酒やバニラエッセンスで香りを加えるのもおすすめです。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「プルプル濃厚、甘さひかえめですごくおいしい！」「友達にお裾分けしたらとても喜ばれました」などの嬉しい声がたくさん届いています。

とろけるような口当たりとやさしい甘みが、夏の疲れをそっと癒してくれます。



残暑の息抜きに、冷たいパンナコッタを楽しんでみてくださいね。

（TEXT：菱路子）

プレミアムサービスなら「殿堂入りレシピ」が見放題！

プレミアムサービスでは、1000人が絶賛した「殿堂入りレシピ」で失敗なし＆おいしいレシピがすぐに見つかります。殿堂入りレシピから検索もできるので、ごはん作りがスムーズに！他にも「人気順検索」や、「MYフォルダ」の容量が3000件にアップしたりと利用できる機能がたくさん。初月無料キャンペーン実施中！



プレミアムサービスを試して

他の殿堂入りレシピをみる





