¡¡£±£°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñÀªÄ´ºº¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ¼Ä»³»Ô¤Ï¡ÖÃ°ÇÈ¼Ä»³¿Í¸ýÍ½ÁÛ¥¯¥¤¥º¡×¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±¤é¤Î±þÊç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°·î£±Æü¸½ºß¤Î¿Í¸ý¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤òÅªÃæ¤µ¤»¤ë¤«¡¢¿Í¿ô¤¬¶á¤¤¿Í¤«¤é½ç¤Ë·×£¸¿ÍÁª¤Ó¡¢¾ÞÉÊ¤È¤·¤Æ£±Ëü±ß¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÂ£¤ë¡£
¡¡±þÊç»ñ³Ê¤Ï»ÔÆâºß½»¤«ºß¶Ð¡¢ºß³Ø¤Î£±£¸ºÐ°Ê¾å¡£Í½ÁÛ¿Í¸ý¡¢½»½ê¡¢»áÌ¾¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¤Ï¤¬¤¤«¡¢¥á¡¼¥ë¡Êsomu_div@city.sasayama.hyogo.jp¡Ë¤Ë½ñ¤¡¢»ÔÌò½ê¹ñÀªÄ´ºº¿Í¸ýÍ½ÁÛ¥¯¥¤¥ºÃ´Åö¤Ë±þÊç¤¹¤ë¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï£±£°·î£³£±Æü¡£Àµ²ò¤ÏÍèÇ¯£±·îº¢¡¢»Ô¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸øÉ½¤¹¤ë·×²è¡£
¡¡£µÇ¯¤´¤È¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»Ô¤¬È¯Â¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î£²£°£°£°Ç¯¤Ë¤Ï¿Í¸ý£´Ëü£¶£³£²£µ¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°Ç¯¤Ë¤Ï£³Ëü£¹£¶£±£±¿Í¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï»ÔÁíÌ³²Ý¹ÔÀ¯·¸¡Ê£°£·£¹¡¦£µ£µ£²¡¦£µ£±£±£±¡Ë¤Ø¡£