恋愛で修羅場を経験したことがある女性は、案外多いのではないでしょうか？ できれば修羅場なんて経験したくないですが、彼女がいることを隠されていたり、二股をかけられていたりと、予期せぬ展開から巻き込まれることもあるようです。ただ、修羅場を覚悟したのに、まさかの結末になることもあるみたいで……？ 今回は、浮気を公認する女子の強メンタルに圧倒された話をご紹介いたします。

彼氏の浮気を公認

「ナンパされた男性の家について行き、そのままワンナイト。翌朝目覚めると、なんと彼女が目の前にいました……。これは修羅場確定だと思い、殴られたり罵られたりすることを覚悟しましたが、彼女はいたって冷静。しかも『こいつのせいでごめんね』『こいつイケメンだから周りの女が放っておかないの』『しかもこいつも女好きだからさぁ』と淡々と話す彼女を見てあ然……。

さらに驚いたのは『同じ相手とは二度寝ないって約束で浮気を許すことにしたの』と浮気を公認しているらしく、意味がわかりませんでしたね。彼女持ちを隠されてたことの怒りなんてすっ飛ぶくらい、メンタル強すぎな彼女の存在に圧倒されてしまいました…….。しかもそのあと『よかったら朝ごはん食べていって！』と言われ、3人で一緒に食事をするいうカオスな展開に、脳内の処理が追いつかなかったですね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 浮気癖のある彼氏を受け入れて付き合っているなんてすごいですよね……。浮気現場に遭遇しても冷静でいられるあたり、過去に何度も同じような経験をしてきているのでしょう。

