ËÌÅÍ¾½¡¢Â¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¿¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/30¡Û¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ëÂ¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
ËÌÅÍ¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¾¯¤·¤Î´Ö¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤ª¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òµ¤¸¯¤¤¡¢Â¹¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÂ¹¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¡×¡Ö²ÆµÙ¤ß³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¿¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
