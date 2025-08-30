水戸由菜（みとゆな）、美脚際立つ膝上ミニワンピ姿「スタイル抜群」「ラインが綺麗すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/08/30】インフルエンサー・タレントの水戸由菜が8月28日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートが、話題を呼んでいる。
【写真】水戸由菜、美脚際立つミニワンピコーデ
水戸は「Calvin Klein Harajuku Flagship Store Open Event」とイベント参加を報告。「Calvin Kleinの世界観に包まれて素敵な空間でした」とコメントし、膝上丈のブラックワンピースで美しい脚を披露したスタイリッシュな姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「脚長すぎる」「ラインが綺麗すぎ」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。
水戸は、2021年から2022年にかけてABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。蜜柑編」に出演し人気を博す。2025年4月にみとゆなから水戸由菜に活動名を変更した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
