MIXIは、『モンスターストライク』（以下、『モンスト』）および『共闘ことばRPG コトダマン』（以下、『コトダマン』）内で利用可能なアイテムを、渋谷区のふるさと納税返礼品として、2025年8月25日より提供を開始した。

渋谷区は、2020年より渋谷ならではの体験やコト消費に焦点を当てたふるさと納税返礼品の充実に取り組んでいる。今回はその一環として、ゲーム関連企業が集積する地域特性を生かし、『モンスト』および『コトダマン』のゲーム内アイテムが新たに返礼品として加わることとなった。

また、MIXIは、「心もつなぐ」場と機会を創造することを掲げ、エンターテインメントの力を通じて社会に新たな価値を届けることを目指している。渋谷区のふるさと納税でもスマートフォンゲームスタイルを通じて、ゲームが持つ”つながりを生む力”を活かし、全国のユーザーと地域を結ぶ新たな関わり方を提案していくという。

（文＝リアルサウンドテック編集部）