¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï9·î1Æü¤«¤éÂè23½µ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÏRADWIMPS¤Î¡Ö»òÊª¡×¡£¸ì¤ê¤ÏÆ±¶É¡¦ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Âè23½µ¡Ê9·î1Æü¡Á9·î5Æü¡Ë¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤ÏÊüÁ÷¸å¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÏÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä«ÅÄ±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤ÏÌø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¡¢ÅÐÈþ»Ò¤òÌø°æ²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¿ôÆü¸å¡¢¿ó¤Ï½µ´©»ï¤ÎÌ¡²è·ü¾Þ¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¤Î¤Ö¤Î´«¤á¤â¤¢¤Ã¤ÆÄ©Àï¤ò·è°Õ¡£¤³¤ì¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÌ¡²è²È¤ò¤ä¤á¤ë¤ÈÀë¸À¤·¡Ä¡©