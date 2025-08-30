Riot Games, Inc.（米国）の日本法人である合同会社ライアットゲームズは、2025年9月25日～9月28日に幕張メッセで開催される『東京ゲームショウ2025』に初出展する。

2006年の創設以来、同社は「世界で最もプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供」を目指してきた。そして今年、ついに『東京ゲームショウ』への初出展が実現する。

同社ブースでは、9月9日よりクローズドベータが開始となるRiot Games初の格闘ゲーム『2XKO（ツーエックスケーオー）』を試遊体験することができる。そのほか、『VALORANT』『リーグ・オブ・レジェンド』『チームファイトタクティクス』の世界観を体験できるブース内コンテンツが展開される。ブースに立ち寄った人にはノベルティプレゼントの配布も予定されている。

また、ブース内のステージでは、『2XKO』『VALORANT』『リーグ・オブ・レジェンド』『チームファイトタクティクス』のスペシャルステージ＆配信が4日間毎日実施される。

なお、詳細については、後日発表される予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）