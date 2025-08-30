祇園のママに聞く！ 京都で和の「朝食」食べるならこのお店

京都・祇園のお茶屋さんで生まれた宏美ママにとっておきのお店を教えてもらう本企画。今回は京都で和の「朝食」を食べるのにぴったりのお店2軒です。

〈教えて！ 祇園の宏美ママ〉

生粋の京都人に普段使いのお店を教えてもらいたい！ そんな企画を叶えるべく、ナビゲーターをお願いしたのは、なんと祇園のお茶屋が母方の実家だったという宏美ママ。幼少期から京都のど真ん中で呼吸してきたホンモノの京都通に、とっておきのお店をおすすめしてもらいましょう。

和の「朝食」食べるなら？

京都はおいしい朝食の宝庫。ホテルの朝食も良いけれど、街に出て個性豊かな朝食を楽しむ人も増えています。

今回はとっておきの和の「朝食」を宏美ママに教えてもらいました。

ゴマクロサロン（烏丸御池）

1軒目はごま油で有名な山田製油のごま専門カフェ「ゴマクロサロン」。ごま好きにはたまらないお店です。朝食の時間は8:00、8:15、8:30、8:45、9:00。



※前日18:00までの電話かサイトでの予約優先。

「ごま屋の朝食」1,980円 写真：お店から

宏美ママ

昭和9年創業の山田製油さんがしたはるゴマクロサロン、金、土、日は朝食も。

卓上の調味料 出典：5912tさん

宏美ママ

ごまをすりながら待っていると・本日のおばんざい2品・ごまで楽しむお野菜のせいろ(ごま豆腐付き）・玄米ごまご飯・精進おみそ汁・季節のフルーツが運ばれてきます。ご自由にと製品のごま調味料もテーブルにいくつも置いてあり、良質なごまと力強い野菜が元気をくれます！

食 京都小川生薬（二条城前）

＜店舗情報＞◆ゴマクロ サロン住所 : 京都府京都市中京区神明町67-3TEL : 075-257-5096

2軒目は最近メディアやSNSで話題の「食 京都小川生薬」。ヘルシーで身体の中から元気になる朝食として今人気のお店です。

カウンター席 写真：お店から

宏美ママ

今年100周年の小川生薬さんが京都に出されたカフェ、レストラン、ホテルの複合施設。2階にあるレストランの朝食はコース仕立ての料理で完全予約制。土日祝は13:30からのお席もあり。

朝食コース 3,800円 写真：お店から

宏美ママ

温かいお出汁での湯豆腐で頭も体もじわじわ目覚めてきたら、次はあぐー豚のしゃぶしゃぶ。多彩な盛り合わせプレートや5種類のお茶が好きなだけいただけるのもうれしおす！

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆食 京都小川生薬 Restaurant住所 : 京都府京都市中京区油小路通押小路上る二条油小路町272 2FTEL : 050-5593-0638

古川宏美（宏美ママ）

1969年京都生まれ。平安女学院高校、追手門学院大学卒業。会社員3年の後、母方の家業、祇園甲部のお茶屋を継ぐ（4代目の現在は紹介制のお座敷バー）。子供の頃から食いしん坊話が親族内にいくつもあり。お酒も大好き。店の周年に来てもらうほど、ポンキッキ時代からガチャピン偏愛。趣味は長唄三味線、華道、観劇（歌舞伎、古典芸能、歌劇、ミュージカル、新喜劇等々）。

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

文：古川宏美・食べログマガジン編集部

※価格は全て税込







