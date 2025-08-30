フィンランドのラウリ・マルカネンが圧巻の43得点…ユーロバスケットで2度目の40得点超え

NBAのユタ・ジャズに所属するラウリ・マルカネンが、フィンランド代表で驚異的なスコアリングマシンと化している。

213センチ108キロのビッグマンは、8月28日に迎えた「FIBAユーロバスケット2025」のグループフェーズ初戦でスウェーデン代表相手に28得点6リバウンド3アシスト2スティールをマーク。

そして30日に臨んだイギリス代表戦で超絶パフォーマンスを披露。フィンランド開催の一戦で、28歳のスコアラーはダンクにジャンパー、3ポイントシュートを次々に沈めていき、23分13秒の出場で驚異の43得点に2リバウンド1アシスト4スティールをたたき出した。

フィンランドはイギリス相手に最大37点差をつけ、37分19秒間にわたってリードを保持して109－79で圧勝して2連勝。この日はガードのサス・サリンが7本の3ポイントを沈めて21得点に5リバウンド5アシストを残した。

とはいえ、マルカネンの活躍はすさまじく、フィールドゴール成功率59.1パーセント（13／22）、そのうち3ポイントは成功率53.8パーセント（7／13）を誇り、フリースローでも成功率90.9パーセント（10／11）を記録。マルカネンは2022年のユーロバスケット（クロアチア代表戦）でも43得点を奪っていたため、今年のイギリス戦は自己最多タイ得点となる。

グループフェーズは始まったばかり。2試合を終えて大会トップの平均35.5得点にフィールドゴール成功率54.1パーセント、3ポイント成功率52.9パーセントと絶好調だけに、フィンランドが誇る“フィニッシャー”が再び40得点ゲームを達成する可能性は十分ありそうだ。

【動画】大会2戦目で43得点をマークしたマルカネンのハイライト！





