映画『国宝』本編映像を使用した原摩利彦 feat. 井口理による主題歌「Luminance」スペシャルMV公開
映画『国宝』の歴史的特大ヒットを記念して、本編映像とKing Gnu井口 理が歌唱参加する主題歌「Luminance」がコラボレーションしたスペシャルMVが公開された。
■映画『国宝』は興行邦画実写として22年ぶりの収入100億円突破
吉沢亮が主演を務め、横浜流星が共演する映画『国宝』は、興行邦画実写としては22年ぶりの収入100億円突破を記録。空前の社会現象となっている。
主題歌「Luminance」を担当するのは、映画の音楽も手掛ける原摩利彦。作詞には坂本美雨が参加、そしてKing Gnu井口 理が歌唱参加している。
「特別な誰かの人生に喝采を送りたい」という制作陣からの強いオファーを受けた井口の透き通った歌声と、魂の高揚を感じさせる音楽。美しく壮大な『国宝』の物語のラストを締めくくり、劇場を感動の涙で席巻した主題歌「Luminance」の素晴らしさを、今回のスペシャルMVで改めて堪能しよう。
■リリース情報
2025.06.06 ON SALE
ALBUM『国宝 オリジナル・サウンドトラック』
■関連サイト
映画『国宝』作品サイト
https://kokuhou-movie.com/
King Gnu OFFICIAL SITE
http://kinggnu.jp/