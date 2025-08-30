JICA¤È¶¨ÎÏ¡¡ÃæÊÆ¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¤ÎÂç³ØÀ¸¤ËÈïÇú¼Ô¤¬¹ÖÏÃ¡ÔÄ¹ºê¡Õ
ÃæÊÆ¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¤ÎÂç³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÈïÇú¼Ô¹ÖÏÃ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈïÇú¼Ô¡¦´ÝÅÄ ÏÂÃË¤µ¤ó (93)
¡Ö¥Ô¥«ー¤Ã¤ÈÀÄÇò¤¤°ÛÍÍ¤ÊÁ®¸÷¤¬Ä¹ºê¤Î¶õÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤Ã¤¿¡×
²èÌÌ±Û¤·¤ËÈïÇú¼Ô¡¦´ÝÅÄ ÏÂÃË¤µ¤ó¤Î¹ÖÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤Î¤ÏÃæÊÆ¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¤¹¡£
»¦¿Í¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤¬Â¿È¯¤¹¤ëÃæ¡¢Ê¿ÏÂ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢JICA³¤³°¶¨ÎÏÂâ°÷¤È¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¾¾²¼ °¦¤µ¤ó¡ÊÅç¸¶»Ô½Ð¿È¡Ë¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊJICA³¤³°¶¨ÎÏÂâ¡¦¾¾²¼ °¦¤µ¤ó (27)
¡Ö³§¤µ¤ó¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¤ò30Ëç¤Û¤É·Ç¼¨¤·¤¿¤¬¤½¤Á¤é¤â¿¿·õ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡×
¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¤Ç¤ÏÌë´Ö¤Î³«ºÅ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½150¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£