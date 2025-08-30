大人が頼りたい「着回し力100点ワンピ」→【ハニーズ】に売ってた、、！

季節の終盤はコーデがワンパターンになりがち……。そんなとき頼りになるのが、幅広いスタイリングが楽しめるワンピース。大人の毎日コーデに取り入れるなら、カジュアルさと上品さを両立した【ハニーズ】のワンピースがおすすめ。1枚でサラッと着こなしたり、Tシャツやパンツとレイヤードしたり、着まわし力が高いワンピースはワードローブに欠かせない存在になるかも。

フェミニンなムード満点！ フリル × Aラインワンピース

【ハニーズ】「キャミワンピース」\3,980（税込）

ひらりと揺れる胸元のフリルが、華やかな雰囲気をつくるキャミワンピース。裾にかけて控えめに広がるAラインシルエットと華奢な肩紐も、フェミニンなムードを盛り上げます。やや甘めなフリルデザインですが、モカ・ブラック・グレージュというシックなカラー展開で大人も取り入れやすいはず。Tシャツと合わせてカジュアルに、カーディガンやブラウスできれいめに。ぜひ幅広い着こなしを楽しんで。

きちんと感とカジュアルを両立したシャツワンピ

【ハニーズ】「7分袖シャツワンピース」\1,980（税込・セール価格）

爽やかなレギュラーカラーのシャツワンピースは、プライベートからオフィスまでシーンレスに活躍する予感。きちんと感がありながら、ゆったりとしたシルエットでリラクシーに着られそう。やや短めの丈感なので、パンツやスカートとのレイヤードスタイルもおすすめ。清潔感のある白のパンツとのスタイリングや、ワイドジーンズと合わせたラフな着こなしなど、きれいめにもカジュアルにも振りやすいのが嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M