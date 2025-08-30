GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¼ó°Ì¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤òµß¤¦¹¥¥»¡¼¥ÖÏ¢È¯¤Ç¸½ÃÏ¾Î»¿¡ª¡ÖÁ´¤Æ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡Ä¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬¸ì¤ë
ÆüËÜ´ë¶ÈDMM¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊSTVV¡Ë¡£
º£µ¨¤ÏGK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢DFÃ«¸ý¾´¸ç¡¢DFÈªÂç²í¡¢MF»³ËÜÍý¿Î¡¢MF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¡¢MF¾¾ß·³¤ÅÍ¡¢FW¸åÆ£·¼²ð¤ÎÆüËÜ¿Í7Áª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï³«Ëë5»î¹ç¤Ç4¾¡1Ê¬¤ÈÀä¹¥Ä´¤Ç¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¡£29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè6Àá¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥ØÀï¤Ï1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌµÇÔ¤È¼ó°Ì¤Ï¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°È¾30Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢8Ê¬¸å¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç½ªÎ»¡£
¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1ËÜ¤ò½ü¤¡¢Áê¼ê¤ÎÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È3ËÜ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ¤¬ÁË»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ»æ¡ØHBVL¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÎÏ¶¯¤¤»î¹ç¤ò¥×¥ì¡¼¡£Áê¼ê3Áª¼ê¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¹¥¥»¡¼¥Ö¤ÇÁË»ß¡£¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÌµÎÏ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢GK¾®µ×ÊÝ¤Ë10ÅÀËþÅÀÃæ8ÅÀ¤Î¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¾®µ×ÊÝ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥»¡¼¥ÖÁ´¤Æ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃÆ¤¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥»¡¼¥Ö¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¡¢¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Áê¼ê¤ÎÁªÂò»è¤ò¸º¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯ÌÀ¤±¤Î9·î14Æü¤Î¼¡Àá¤Ç¤Ï¡¢ºäËÜ°ìºÌ¤ÈÌÚÂ¼À¿Æó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£