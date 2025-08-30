自民党の高市早苗・前経済安全保障相は30日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。歌手堀ちえみと家族から相談を受けていたことを明かし「一定の結果が出て安堵（あんど）しています」とつづった。

高市氏は29日夜の投稿に「堀ちえみさんと御家族から相談を受けていた件がありましたが、今日で一定の結果が出て安堵しています」と投稿。「堀ちえみさんは、数年前にステージ4の舌がんだと診断されました。歌手や女優として活躍してこられた方でもあり、舌の切除を伴う手術を受けるまでには大変な葛藤があった事だろうと思います」と、堀の闘病に触れた上で「辛い闘病生活の中でも前向きにリハビリを続けてこられた堀ちえみさんのブログに対して、長期間にわたって『うそ八百』『舌を引っこ抜かれたいのか』など1万6004件もの誹謗中傷を送信し続けた女性が、ようやく今年に入って逮捕されました」「今日8月29日、東京地裁では、誹謗中傷を繰り返した被告に対して、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました」と、言及した。

「堀ちえみさんが自らの舌がんに関するブログを書かれた理由については、伺っていました。がんは早期発見が大切なので、その重要性を伝えたかったこと。加えて、医学の進歩で治る病気になってきたこと、さらに罹患しても社会復帰が可能となってきたことを広めていきたかったのだそうです」と、堀の発信内容の背景に触れながら「苦しみの日々の中で、他の方々には同じ思いをして欲しくないと考えて、自らの病気や闘病生活について公表し、啓発活動を続けてこられた堀ちえみさん。これからも、素敵な笑顔で頑張って下さい！」と、堀にエールを送った。捜査に当たった警察関係者に対する敬意も表した。