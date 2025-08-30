俳優の三浦友和（73）が30日放送のニッポン放送「とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）にゲスト出演。妻・百恵さんの近況を明かした。

アシスタントの石川みゆきアナウンサーが9月5日に公開される三浦の最新映画「遠い山なみの光」について「奥様の百恵さんご覧になったんでしょうか？」と質問。これに三浦は「封切りになってから誘って行きます」と夫婦で映画館で鑑賞すると明かした。

パーソナリティーでフリーアナウンサーの徳光和夫が「ご夫婦で映画鑑賞されることあるんですか？」と聞くと、三浦は「年間100本を目指してるんですけど、映画館は。届かないんです、だいたい。50から70ぐらいで終わってしまうんですけども、70本見てるとしたら65本は一緒に見てます」。

徳光は「端的にうかがいたいんですが、奥様、お元気でいらっしゃいますか？」と直球質問。三浦は「元気です」とキッパリ。

徳光が「ご病気もされずに？」と確認すると、三浦はこれにも「はい」と回答。徳光が「友和さんも入院とかしたことないですか？」と聞くと、三浦は「ないですね」と答えた。

さらに、徳光が「共通の趣味とかあるんですか？」とたずねると、三浦は「趣味は別々ですね。だから、妻はキルトですね。ずっとやってます」と答えた。