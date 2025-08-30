ニューヨーク・タイムズの編集主幹が住む集合住宅の玄関が赤いペンキで汚された/Kyle Mazza/Anadolu/Getty Images

（ＣＮＮ）米紙ニューヨーク・タイムズの編集主幹ジョセフ・カーン氏が居住するグリニッチ・ビレッジの集合住宅が２９日未明、赤いペンキと落書きで汚された。

赤いペンキは集合住宅の壁や玄関の階段などに付着。階段の下には「ジョー・カーンは嘘（うそ）をつく、ガザは死んでいる」と書かれていた。

同紙はかねて、ガザ紛争の報道をめぐって激しい批判にさらされている。先月にはタイムズスクエアにある本社が赤いペンキと「ニューヨーク・タイムズは嘘をつく、ガザは死んでいる」という同様の落書きをスプレーされる被害に遭った。

ニューヨーク市警はＣＮＮに対し、２９日の事件で逮捕者は出ておらず、捜査を継続中だと述べた。

ニューヨーク・タイムズは事件を受け、警察と連携していると述べた。

同紙の広報担当者は「ニューヨーク・タイムズの報道に異議を唱える自由はあるが、破壊行為や個人及びその家族への攻撃は度を越しており、当局と協力して対処していく」と述べた。

カーン氏の自宅前での落書きは、活動家が戦争への抗議として赤いペンキを使い、政治家や新聞社、その他の施設が入っている建物に破壊行為をはたらくという、よくあるパターンに沿ったものだ。

２０２３年、イスラム組織ハマス主導の１０月７日の攻撃とイスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区への爆撃が始まってから１カ月後には、複数のデモ参加者が逮捕される事件も起きた。彼らはニューヨーク・タイムズのビルのロビーを占拠して、パレスチナを支持するデモを行っていた。

パレスチナ保健省の最新の発表によると、２３年の紛争開始以来、ガザ地区での死者は６万３０２５人に達し、負傷者は１５万９４９０人に上っている。