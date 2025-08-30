ËÌÌîÎÜ²Ú¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¥³¥é¥Ü¼Ì¿¿½¸¤Ï¤ª¿¬¥«¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¡Ö¹¶¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È¡×
¸µSKE48¤Ç½÷Í¥¤ÎËÌÌîÎÜ²Ú¡Ê26¡Ë¤¬30Æü¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±éºî¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þ10Ê¬¡¢TVerÇÛ¿®¤Ê¤É¤¢¤ê¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿½¸¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥°¥¢¥à¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×¸¶ºî¼Ô¤Î·Ë¤¢¤¤¤ê»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤â¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥×¡¼¥ë¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢³ëÌÚ¤µ¤¯¤é¤¬¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ËÎ×¤à»Ñ¤ò±é¤¸¤¿¡£
ËÌÌî¤Ï¡Ö½é¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤µ¤¯¤é¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌò¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë±è¤Ã¤¿»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö´¶¾ð¤äÉ½¾ð¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é¤³¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤¹¤ë¤è¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¤µ¤¯¤é¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¥Ô¥å¥¢¤Ç½ã¿è¤Ê¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤«¤Ê¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤ê¡£¤Þ¤¿¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤µ¤¯¤é¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ëÌÌÇò¤¤¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
»£±Æ¤Ï¿ÍÀ¸½é¤Î³¤³°¤Ç´º¹Ô¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ»£±ÆÃæ¤ËÈ¯¹Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶¦±é¼Ô¤é¤«¤é¤Ï¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÌÌÇò¤µ¤ä¿·Á¯¤µ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ100ÅÀËþÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£²ó¤Ï¤ª¿¬¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤È¤·¡Ö¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¹¶¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¹½T¤Î·Á¤È¤«¡¢¤ª¿¬¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¤ë°áÁõ¤¬Â¿¤á¤Ç¤¹¡£ÉÛÌÌÀÑ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¤Ç·Ë»á¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¹¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë1¥Ú¡¼¥¸¤ËÂç¤¤¯ºÜ¤Ã¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òµó¤²¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î³¨¥³¥ó¥Æ¤ò¤â¤È¤Ë¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¹¤¡Ù¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸ý¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Ì¡²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é²¿¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢Â¾¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Î¼ç±é¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥é¥µ¡¼¤Ê¤Î¤Ç·ò¹¯¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Â³ÊÔ¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¤ß¤»¡Ö¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸¶ºî¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£²ó¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï¿Íµ¤Ì¡²è¸¶ºî¤Ç¡¢ËÌÌî±é¤¸¤ë¶î¤±½Ð¤·¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³ëÌÚ¤µ¤¯¤é¤¬¡¢°ÆÁ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ä¸½¾ì¤Ç¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤é¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÌ´¤ËÇË¤ì¤¿²¡ÅÄ³Ù±é¤¸¤ë¶ùÅÄÇ¦¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¢¡ËÌÌîÎÜ²Ú¡Ê¤¤¿¤Î¡¦¤ë¤«¡Ë1999Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¡£13Ç¯¤ËSKE48¤Î6´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¡£Æ±´ü¤ËËÌÀî°½ÇÃ¡¢ÅìÍû±ñ¤é¡£17Ç¯¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°Õ³°¤Ë¥Þ¥ó¥´¡¼¡×¤Ê¤É¤ÇÁªÈ´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£24Ç¯6·îÂ´¶È¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¿¨¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ë¡©¡×¤òÈ¯Çä¡£°ì»å¤Þ¤È¤ï¤ÌÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£158¥»¥ó¥Á¡£