子どもの学割目当てで格安SIMにしたら「月1万円」も浮いてビックリ！家族で申し込むとさらにお得になるケースもある？

子どものスマホ料金を見直すなら格安SIMの学割が狙い目！

子どものスマホ料金を抑えたいなら、格安SIMの学割プランがおすすめです。格安SIMは、大手キャリアの回線を利用してサービスを提供しているため、設備投資や維持にかかるコストを抑えられ、お手頃な料金でサービスを提供しています。

なかでも、学割サービスでは、通常のプランと比較して月々の支払いが安く設定されているケースが多いです。



格安SIMの学割とは？

格安SIMの学割は、おもに5歳から18歳までの小中高生を対象として提供している割引プランです。格安SIMを提供する各社が、家族層の顧客をターゲットとして、それぞれの内容で学割プランを用意しています。

たとえば、J:COMが用意している「最強ヤング割」は、就学児以上～22歳以下の方が、6ヶ月間月々550円でスマホを利用できるお得なプランです。

そのほかのキャリアでも、月額料金の割引やデータ増量、オプション追加などで、学生向けのさまざまなサービスを用意しています。

また、学割プランは、子ども向けのサービスとなるため、迷惑メールのブロックや危険なサイトへのアクセス制限など、セキュリティサービスを付属している場合があります。料金・セキュリティー面において、子どもに安心してスマホを持たせられる点が魅力的なポイントです。



格安SIMの学割でスマホ料金はいくら抑えられる？

大手キャリアから格安SIMに乗り換えた際の割引率は、もともと利用していたプランや乗り換え先のサービスによって異なります。

一例として、大手キャリアから、J:COMの「最強ヤング割」に乗り換えた場合を想定してみましょう。

MMDLabo株式会社の発表した「2024年9月通信サービスの料金と容量に関する実態調査」によると、大手4キャリアを利用した際の月額平均は、8636円という結果でした。一方、J:COMの「最強ヤング割」では、支払いを月550円（最初の6ヶ月間）に抑えられるため、月に8000円以上もお得になります。

さらに、学生の子どもが2～3人いる場合は、月々1万5000～2万円程度も家計を節約できる可能性があるのです。



家族で格安SIMに乗り換えるともっとお得に？

子どものスマホ料金を抑えるだけでなく、家族全員で格安SIMに乗り換えることで、さらに通信費を節約できる可能性があります。

多くの格安SIMでは、一度に複数回線を契約することで「家族割」や「まとめて割」が適用され、学生だけでなく、家族全員分のスマホ料金が割引されます。そのため、子どもの学割を利用する際には、家族みんなで格安SIMに乗り換えることも検討しましょう。



格安SIMを賢く使ってスマホ代を節約しよう

学生向けに用意された格安SIMの学割プランでは、子どものスマホ料金を大幅に節約できる可能性があります。

さらに、家族みんなで格安SIMに乗り換えれば「家族割」で、ますます家計を抑えられるかもしれません。格安SIMの学割サービスは、各社で内容が異なるため、自身の家族に合った最適なプランを検討しましょう。



