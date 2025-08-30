神戸女性刺殺事件で逮捕された男は別のストーカー事件も起こしていました。ストーカー被害の深刻化を受け、警察庁がストーカー規制法改正の検討を始めています。今回の#みんなのギモンでは、「どう防ぐ？ストーカー規制法改正へ」をテーマに解説します。



■深刻なストーカー事件…法改正へ

社会部・警察庁担当 高柳遼太郎記者

「今回の神戸の事件で逮捕された男は、過去にストーカー事件を起こしていました。そして2025年4月には、神奈川県川崎市でストーカー被害を訴えていた女性が遺体で見つかり、元交際相手が逮捕・起訴された事件もありました」

「こうしたストーカー被害の深刻化を受け、警察庁がストーカー規制法改正の検討を始めています」

■施行から25年…ストーカー規制法の現状

忽滑谷こころアナウンサー

「警察庁がまとめたストーカー事案の相談件数です。ストーカー規制法が施行された2000年から増加傾向で、2024年は1万9567件と高水準で推移しているという現状となっています」

高柳記者

「はい。こうした状況の中、警察庁は深刻な結果につながってしまう事例を少しでも減らすため、さまざまな制度改正や取り組みを検討しています」

■被害者の申し出なしで警察が「警告」へ

高柳記者

「そのうちの1つが、つきまとい行為などをやめるよう警察が加害者に出す『警告』です。現行では被害者から『警告して欲しい』という申し出が必要ですが、この申し出なしで警察の職権で警告できるようにしようと検討されています」

「これは、スピードアップもそうですが、一部のケースでは被害者が報復を恐れるなどして、警察の積極的な介入を望まないこともあります。ただ、警察の判断で危険性が高く、被害者の安全を最優先に考えたとき、申し出がなくても警告を出せるようにするということなんですね」

忽滑谷アナウンサー

「警告以外にも、加害者への措置はほかにあるのでしょうか？」

高柳記者

「はい。『禁止命令』もあります。こちらは今も被害者からの申し出なしに警察が出せるもので、つきまといを繰り返している人には、これ以上のつきまといを禁止し、それでも繰り返すと逮捕されるなど『警告』よりも重い行政処分です。『警告』についても『禁止命令』と同じように、申し出なしで警察の職権で行うことができるようになれば、現場の判断に基づいて柔軟に対策ができるようになると見込まれています」

鈴江奈々アナウンサー

「警察の積極的な介入によってストーカー行為が抑止される、ということが期待される一方で、被害者が心配しているように警察の介入によって、よりエスカレートしてしまう事例もあると思うので、積極的な安全確保というのも同時に求められますね」

■加害者に専門的指導 再犯防止の対策は…

忽滑谷アナウンサー

「一方で、再犯をどう防いでいくのかという課題もあります」

「神戸の事件の谷本将志容疑者は、5年前と3年前にもストーカー事件を起こしています。3年前の事件では、今回と同じく神戸市内に住む、面識がないとみられる女性をつけ回した上、マンションの部屋に押し入り、首を絞めたとして執行猶予付きの有罪判決を受けています」

「この時『再犯が危惧されると言わざるを得ない』と、再犯の可能性が指摘されていましたが、実刑や、保護観察付きの執行猶予とはなりませんでした。そして、執行猶予期間中に今回の事件が起きました」

高柳記者

「再犯防止は、警察庁も法務省も大きな課題ととらえ、研究や対策を進めています。ストーカー加害者の有罪判決後の扱いは、『（保護観察なしの）執行猶予』『保護観察付きの執行猶予』『実刑』つまり刑務所に入る、という3つがあります」

「この中で必要に応じて加害者に専門的な指導が義務づけられるのは、保護観察付き執行猶予と、刑務所です。ストーカーに特化したものではありませんが、ストーカーの特性に応じた指導や性犯罪防止と暴力防止のプログラムを受けさせられます」

■ストーカー加害者90％が“受診しない”現状

山粼誠アナウンサー

「谷本容疑者は、保護観察が付かない執行猶予でしたので、こうした専門的な指導はされなかった」

高柳記者

「そうなります。犯罪心理学に詳しい筑波大学の原田隆之教授は『当時、保護観察をつけ治療が必要だった』と指摘しています」

森圭介アナウンサー

「専門的な指導が行われていれば、今回の事件が起きなかったかどうかは別の議論になりますが、専門的指導というのがどれくらいの効果を持っているのかということを検証するためにも、行われていればよかったと思う方は多い」

高柳記者

「また警察庁も、つきまといなどの禁止命令を受けた、全てのストーカー加害者に対して、カウンセリングや治療を受けるよう勧める取り組みを2024年から行っていますが、これは『強制』ではなく『働きかけ』なので、実際に治療などを受けたストーカー加害者の数は、わずか約6％。90％以上は受診を拒否しているというのが現状です」

「なぜ受診を拒否するのか。警察関係者によりますと、自分が、受診が必要だという認識がないことや、カウンセリング料や治療費の負担が重いことなどを理由にあげる人がいるということです」

森アナウンサー

「海外も含めてさまざまな調査で、ストーカーの加害者は、自分がストーカーの加害者である自覚がない人がいる。そういった人に勧めるだけではなかなかむずかしいかもしれませんね」

■加害者対策…警察も 必要な治療への枠組み

高柳記者

「こうした現状も踏まえ、原田教授は警察が対応する段階でも裁判の段階でも『ストーカー加害者全員に受診を一度はさせるべき。そうすればどれくらい再犯リスクが大きいかも診断することができる』といいます」

「危険性をきちんと科学的に診断して、リスクが高い人には『治療命令』を出すなど加害者を治療につなげる新しい枠組みが必要だと話していました」

鈴江アナウンサー

「なんの落ち度もない人が被害に遭うことのないように、実効性のある対策が求められますね」

高柳記者

「ストーカー事案では、被害者や加害者本人の認識にかかわらないような仕組みを、しっかりと整備する必要があると感じます」

(2025年8月29日午後4時半ごろ放送news every.「#みんなのギモン」より)

