¡Ú¤³¤ì¤Ã¤Æ²ð¸î¥Þ¥¦¥ó¥È¡Ä¡©¡Û¿Æ¤ò²ð¸îÃæ¤ÎÍ§¤À¤Á4¿Í¤Ç¥é¥ó¥Á²ñ¡£»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¡¢¿·´´Àþ¤Ç²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯Í§¿Í¤Ë¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ä¡ÚÂè£¶ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û¡Ú2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥Ù¥¹¥È¡Û
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê1·î¡Á6·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤¡Ö¥Ù¥¹¥Èµ»ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯6·î14Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡öÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¹âÎð¤Î¿Æ¤Î²ð¸î¡£¤½¤ÎÂÐ±þ¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Æ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¡¢µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍ§¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¡£²ñ¼Ò°÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤ÈµÁÊì¤Î3¿Í¤ÇÊë¤é¤¹ÈþÆà¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Í§Ã£¤ÏÆ±¤¸£µ£°ÂåÈ¾¤Ð¤Î3Ì¾¡£¿È¾¡¼ê¤Ê¼ÂÉã¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆÈ¿È¤ÎÍ³µª¡£±óÊý¤Ë¼ÂÊì¤¬¤¤¤ëÀì¶È¼çÉØ¡¦¿¿Í³¡£Ç§ÃÎ¾É¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÂÊì¤ò»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎÃ»Ò¡£¤½¤·¤Æ²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â¤Î°¤¤µÁÊì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÆà¡½¡½¡£Á°²ó½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¼ÂÉã¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ³µª¤«¤é¡Ö»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤À¤±¾¡¤ÁÁÈ¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤Ç²ò»¶¤·¤¿4¿Í¡£ºÆ¤Ó½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡½
* * * * * * *
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Û
¤Þ¤¿½¸¤Þ¤ê¤ÎÍ¶¤¤¤¬¡Ä
Á°ÏÃ¤«¤é¤ÎÂ³¤¡£
¤¢¤ëÌë¤Î¤³¤È¡£¿¿Í³¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤¨¤ÐÁ°²ó¡¢¤Ê¤¼¤«ÅÓÃæ¤«¤é¡Ö»ä¤Î²ð¸î¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¡ª¡×¤È¡É²ð¸î¥Þ¥¦¥ó¥È¹çÀï¡É¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¶õµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿£´¿Í¡£
¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¿¿Í³¤«¤é¤Î¤Þ¤¿½¸¤Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢LINE¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¾è¤êµ¤¤ß¤¿¤¤¡£
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨µÁÊì¤ÎÁê¼ê¤ÇÂ©¶ì¤·¤¤ËèÆü¡¢»ä¤À¤Ã¤Æµ¤Ê¬Å¾´¹¤·¤¿¤¤¡ª
¤ªÅ¹¤ÎÍ½Ìó¤â¿¿Í³¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¡Ä¡£
¢¢¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¾è¤êµ¤¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤«¤Ê
¤ß¤ó¤Ê¤Î²ð¸î¾õ¶·¤Ï¡©
¿¿Í³¤¬Í½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±ØÁ°¤Ë¤Ç¤¤¿¿·¤·¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¤Î½¸¤Þ¤ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¾¯¤·Í«Ýµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£
²ð¸î¤Ë»Å»ö¡¢ËèÆü¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¯»ä¤¿¤Á¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ò»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎÃ»Ò¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡ã»Ò°é¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î²ð¸î¡ä¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤Ë¿´ÄìÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
°ìÊý¤ÇÁ°²ó¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿¿Í³¤ÈÎÃ»Ò¤ò¡Ö²ð¸î¤Î¾¡¤ÁÁÈ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÈ¿È¤ÎÍ³µª¡£
¿¿Í³¤¬±óÊý¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Î²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ºÆ¤ÓÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ë¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤À¤±¥Þ¥·¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
¤¢¤ì¤ì¡¢¤Þ¤¿¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡Ä
¢¢¢¤¨¡©
¤½¤ó¤Ê¤Î¡Ö²ð¸î¤·¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤
¡Ö»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤òÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¤Î¤Ï²ð¸î¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¡ª¤·¤«¤â¿·´´Àþ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤ì¤Ã¤ÆÎ¹¹Ô¤¸¤ã¤ó¡ª¡×
¤È¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿Í³µª¡£
ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Í³µª¤Ï¤è¤Û¤É¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¿¿Í³¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤¤ç¤¦¤Î¤ªÅ¹¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç»ØÅ¦¤·»Ï¤á¤ëÍ³µª¡£
¤½¤ÎÍÍ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¿Í³¤ËÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¿Í³¤òÀÕ¤á¤¿¤Ã¤Æ²¿¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÝµÊ°¤ò¤Ï¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤ß¤ó¤Ê·üÌ¿¤Ë²ð¸î¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ì¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤·¤ÆÀÕ¤á¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
Âè£·ÏÃ¤ØÂ³¤¯¡£