セサミストリートマーケット×宇治抹茶♡期間限定カフェメニュー
セサミストリートマーケット池袋サンシャインシティ店と豊洲店にて、2025年8月28日(木)から期間限定フェア「the MATCHA meets OSCAR」が開催♡オスカーのグリーンをイメージした宇治抹茶スイーツが勢揃いし、自家製抹茶ホワイトチョコクッキーや抹茶アイスを使ったドーナツサンデーなど、見た目も味も楽しめるスイーツがラインアップ。まだまだ暑い季節にぴったりのひんやりメニューです♪
オスカーをイメージした抹茶スイーツ
オスカーのドーナツサンデー
期間限定フェアでは、オスカーのグリーンをモチーフにした可愛い抹茶スイーツが登場♡
「オスカーのドーナツサンデー(税込880円)」は、京都産碾茶を使用した香り高い抹茶アイスと自家製ドーナツの組み合わせ。
抹茶ホワイトチョコクッキーのアイスサンド
「抹茶ホワイトチョコクッキーのアイスサンド(税込680円)」は、抹茶クッキーとバニラアイスの絶妙なバランスが魅力です。
抹茶クリームドーナツ
「抹茶クリームドーナツ(税込360円)」はコクのある濃厚な味わいが口いっぱいに広がり、幸せを感じます。
抹茶あんドーナツ
「抹茶あんドーナツ(税込360円)」は和と洋の素材が絶妙にマッチ！
オスカー抹茶ドーナツBOX
「オスカー抹茶ドーナツBOX(税込1,280円)」は思わず写真を撮りたくなるほど可愛らしいです。
見た目も味も楽しめる遊び心あふれるスイーツです♪
ピザハット×祇園辻利コラボ♡和スイーツピザ「抹茶白玉黒みつ」登場
多彩なドリンク＆テイクアウトメニュー
宇治抹茶シェイク
抹茶の奥深い味わいを楽しめるドリンクも充実♡「宇治抹茶シェイク(税込950円)」は濃厚な抹茶とミルクの甘さが絶妙。
宇治抹茶バナナジュース
「宇治抹茶バナナジュース(税込950円)」はバナナ丸ごと1本とマスカルポーネチーズ入りでまろやかさアップ。
キャラクターラテ
さらにホット・アイス両方で楽しめる「キャラクターラテ(税込650円)」は、オスカーのグリーンが鮮やかで、写真映えも抜群です。テイクアウトも可能で、カフェタイムやお散歩にもおすすめです♪
オスカーと楽しむ抹茶の世界
セサミストリートマーケットの期間限定カフェフェア「the MATCHA meets OSCAR」は、オスカーをイメージした宇治抹茶スイーツとドリンクが楽しめる特別なイベントです♡
自家製抹茶ホワイトチョコクッキーや抹茶アイスのドーナツサンデー、宇治抹茶シェイクなど、見た目も味わいも大満足のラインアップ。
2025年8月28日(木)～9月30日(火)の期間限定で、池袋と豊洲の店頭で楽しめます♪