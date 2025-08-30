セサミストリートマーケット×宇治抹茶♡期間限定カフェメニュー

セサミストリートマーケット池袋サンシャインシティ店と豊洲店にて、2025年8月28日(木)から期間限定フェア「the MATCHA meets OSCAR」が開催♡オスカーのグリーンをイメージした宇治抹茶スイーツが勢揃いし、自家製抹茶ホワイトチョコクッキーや抹茶アイスを使ったドーナツサンデーなど、見た目も味も楽しめるスイーツがラインアップ。まだまだ暑い季節にぴったりのひんやりメニューです♪

オスカーをイメージした抹茶スイーツ

オスカーのドーナツサンデー

期間限定フェアでは、オスカーのグリーンをモチーフにした可愛い抹茶スイーツが登場♡

「オスカーのドーナツサンデー(税込880円)」は、京都産碾茶を使用した香り高い抹茶アイスと自家製ドーナツの組み合わせ。

抹茶ホワイトチョコクッキーのアイスサンド

「抹茶ホワイトチョコクッキーのアイスサンド(税込680円)」は、抹茶クッキーとバニラアイスの絶妙なバランスが魅力です。

抹茶クリームドーナツ

「抹茶クリームドーナツ(税込360円)」はコクのある濃厚な味わいが口いっぱいに広がり、幸せを感じます。

抹茶あんドーナツ

「抹茶あんドーナツ(税込360円)」は和と洋の素材が絶妙にマッチ！

オスカー抹茶ドーナツBOX

「オスカー抹茶ドーナツBOX(税込1,280円)」は思わず写真を撮りたくなるほど可愛らしいです。

見た目も味も楽しめる遊び心あふれるスイーツです♪

多彩なドリンク＆テイクアウトメニュー

宇治抹茶シェイク

抹茶の奥深い味わいを楽しめるドリンクも充実♡「宇治抹茶シェイク(税込950円)」は濃厚な抹茶とミルクの甘さが絶妙。

宇治抹茶バナナジュース

「宇治抹茶バナナジュース(税込950円)」はバナナ丸ごと1本とマスカルポーネチーズ入りでまろやかさアップ。

キャラクターラテ

さらにホット・アイス両方で楽しめる「キャラクターラテ(税込650円)」は、オスカーのグリーンが鮮やかで、写真映えも抜群です。テイクアウトも可能で、カフェタイムやお散歩にもおすすめです♪

オスカーと楽しむ抹茶の世界

セサミストリートマーケットの期間限定カフェフェア「the MATCHA meets OSCAR」は、オスカーをイメージした宇治抹茶スイーツとドリンクが楽しめる特別なイベントです♡

自家製抹茶ホワイトチョコクッキーや抹茶アイスのドーナツサンデー、宇治抹茶シェイクなど、見た目も味わいも大満足のラインアップ。

2025年8月28日(木)～9月30日(火)の期間限定で、池袋と豊洲の店頭で楽しめます♪