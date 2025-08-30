ハローキティの“フィギュア付きお菓子缶”が登場！ トランプ柄ステッカーもイン
ハローキティをモチーフにしたお菓子缶「ハローキティのトランプ缶」が、9月9日（火）から、東京・伊勢丹 新宿店で開催される「FANCY SANRIO CHARACTERS vol．10〜Celebration party〜」で先行販売される。
【写真】ハローキティの焼き印がかわいい！ 紫いもを使った焼き菓子
■グルテンフリーの焼き菓子
今回ヘルシースイーツ「青山デカーボ」より販売される「ハローキティのトランプ缶」は、ダイヤモンドカットの丸缶に、焼き菓子やハローキティのフィギュアとステッカーが入った数量限定のお菓子缶。
ハローキティの焼き印がかわいい焼き菓子は、紫いもとさつまいもペーストを贅沢に練り込んだ米粉を使っており、グルテンフリーの優しい甘さとサクサク食感が楽しめる。
また、金型から制作し、王冠をかぶったハローキティにリボンを付けたキュートな仕上がりのオリジナルフィギュア全2種類がランダムで1つイン。加えて、トランプ柄のステッカーも封入される。
さらに、キラキラ輝く缶には、ハローキティの雰囲気を表現したエンボス加工の王冠や、昔懐かしいレトロな模様、ガラス絵で表現したハローキティのトランプイラスト、宮殿をイメージした柱などがデザインされている。
