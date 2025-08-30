±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡ÙKing Gnu°æ¸ýÍý¤¬²Î¾§¤Ç»²²Ã¤·¤¿¼çÂê²Î¡ÖLuminance¡×MV²ò¶Ø
¡¡µÈÂôÎ¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼çÂê²ÎMV¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼çÂê²Î¤Ï¸¶ËàÍøÉ§ feat. °æ¸ýÍý¡ÊKing Gnu¡Ë¡ÖLuminance¡×¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¼çÂê²ÎMV
¡¡µÈÅÄ½¤°ì¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¡£ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ê¡¢±ü»ûº´ÅÏ»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¡¢¸ø³«77Æü´Ö¤Ç¤Ä¤¤¤Ë´ÑµÒÆ°°÷¿ô782Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï110.1²¯±ß¤òµÏ¿¤·¡¢Ë®²è¼Â¼Ì¤È¤·¤Æ¤Ï22Ç¯¤Ö¤ê¤Î100²¯±ßÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÎòÂå¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¢¨¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ë®²è¼Â¼Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è!¡Ù¡Ê2003Ç¯¸ø³«¡¢173.5²¯±ß¡Ë¤Ë¼¡¤°Âè£²°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¡£
¡¡¤³¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼çÂê²ÎMV¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤Î²»³Ú¤â¼ê³Ý¤±¤ë¸¶ËàÍøÉ§¡£¤½¤·¤Æ¡¢King Gnu¤Î°æ¸ý Íý¤¬²Î¾§¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ëºî»ì¤Ë¤Ï¡¢ºäËÜÈþ±«¤¬»²²Ã¡£¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÃ¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤Ë³åºÓ¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À©ºî¿Ø¤«¤é¤Î¶¯¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿°æ¸ý¤Î¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤È¡¢º²¤Î¹âÍÈ¤ò´¶¤¸¤ë²»³Ú¤¬¡¢Èþ¤·¤¯ÁÔÂç¤ÊËÜºî¤ÎÊª¸ì¤Î¥é¥¹¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¡¡ËÜÊÔËÁÆ¬¤ÎÀã¤¬Éñ¤¤Íî¤Á¤ëÃæ¤Ç¤Î±ã²ñ¥·¡¼¥ó¡¢´îµ×Íº¤¬½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿²ÎÉñ´ì¾®²°¡¦Ï²²ÖºÂ¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Î»Ñ¡½¡£´îµ×Íº¤È½Ó²ð¤Î°µ´¬¤Î¡ÖÆó¿ÍÆ»À®»û¡×¡£¡ÖLuminance¡×¡Ê¸¶ËàÍøÉ§ feat. °æ¸ýÍý¡Ë¤Ë¾è¤»¤Æ±Ç¤µ¤ì¤ëËÜÊÔ±ÇÁü¤Ï·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë´¶Æ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤À¤í¤¦¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
