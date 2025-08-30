『仮面ライダーガヴ』最終話「目指せ！おいしい未来！」、ショウマは手に入れたい“幸せ”のため最後の戦いへ!!
知念英和が主演を務める、『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の最終話「目指せ！おいしい未来！」が、あす8月31日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ショウマ VS ランゴの最終決戦 最終話予告映像
異世界のモンスター、グラニュート。人間たちは知らない。奴らが密かに人間界にやって来ていることを。人間たちは知らない。奴らが人間を襲い、攫っていることを。
食べることが大好きな青年・ショウマ（知念英和）。ショウマはお菓子を食べることで眷属となる存在「ゴチゾウ」を生み出し、仮面ライダーへと変身する力を手に入れる。
グラニュートから人々の幸せを守るため、ショウマは立ち上がる！
■最終話「目指せ！おいしい未来！」あらすじ
「俺だって手に入れたい幸せがあるんだ」ショウマ（知念）はランゴ（塚本高史）の前でガヴに変身！ ストマック家のためにショウマを排除しようとするランゴに最後の戦いを挑む！
ランゴの攻撃をなんとかしのいできたガヴだったが、強烈な一撃で変身を解除。ショウマは素手で立ち向かうも圧倒され、ついには追い詰められるが…!?
『仮面ライダーガヴ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
