¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè28ÏÃ¡Ö°¦¤ËÍÙ¤ë¡ª¤³¤ì¤¬»ä¤Îthe¡¦AI¡×¡¢¥Ö¡¼¥±¤Ï¡È»ü°¦¤Î¿´¡É¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¡©
¡¡ÅßÌî¿´±û¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º49ºîÌÜ¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè28ÏÃ¡Ö°¦¤ËÍÙ¤ë¡ª¤³¤ì¤¬»ä¤Îthe¡¦AI¡×¤¬¡¢¤¢¤¹8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¬Ì´¤ÎÃæ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¡¡Âè28ÏÃÍ½¹ðÆ°²è
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¹âºÇ¶¯¤Î¡Ô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡Õ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤ä¶²Îµ¡á¡Ô½Ã¡Ê¤±¤â¤Î¡¦¥¸¥å¥¦¡Ë¡Õ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤Î´¶Æ°¤òÀ¸¤ß¡¢¼¡¤Î50Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤ÎºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡¿±óÌîËÊÌò¤òÅßÌî¿´±û¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥ó¡¿É´ÌëÎ¦²¦Ìò¤òÎëÌÚ½¨æû¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥Î¡¿Ë½¿ÀÎµµ·Ìò¤ò¿ÀÅÄÀ»»Ê¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¤¡¼¥°¥ë¡¿ÌÔ¸¶¶Ù¼¡ÏºÌò¤ò¾¾ËÜ¿Î¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡¿°ì²Ï³ÑÇµÌò¤òº£¿¹çýÌí¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥Ý¡¼¥é¡¼¡¿·§¼ê¿¿ÇòÌò¤òÌÚÂ¼³¡´õ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè28ÏÃ¡Ö°¦¤ËÍÙ¤ë¡ª¤³¤ì¤¬»ä¤Îthe¡¦AI¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÀßÌ¾¡Ê¿åÀÐ°¡ÈôÌ´¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÊ¡ÊÅßÌî¡Ë°Ê³°¤Î¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¬Ì´¤ÎÃæ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª Ì´¤ÎÃæ¤ÇÎ¦²¦¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤¿¤Á4¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹¬¤»¤½¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê4¿Í¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëËÊ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä!?
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢µ²±¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¥Ö¡¼¥±¡Ê¤Þ¤ë¤Ô¡Ë¤Ï¡¢ÀßÌ¾¤ËÁà¤é¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¥ã¥ó¥É¥ë¡Ê»°ËÜÌÚÂçÊå¡Ë¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡ª¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ï¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤»¤è¡¢¤ªÁ°¤Î°¦¤ò¡ª¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤¬¡¢¥Ö¡¼¥±¤Ï¡È»ü°¦¤Î¿´¡É¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«!?
¡¡¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË9»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
