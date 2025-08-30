全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・代々木の居酒屋 『わぶ』 です。

世界一の名に恥じぬ弩級のうまさと見た目にくびったけ

ご主人の素材へのこだわりがとにかく半端じゃない。

「エビフライ」に使われているエビはホテルや百貨店で使う巨大サイズだし、「ホタテ刺し」なんて寿司屋が使うような北海道産の2Lサイズで、それらを毎朝仕入れているのだ。そりゃあ旨い。

おまかせ揚げ物盛り合わせ2490円

『わぶ』おまかせ揚げ物盛り合わせ 2490円 盛り合わせはカキフライ2、アジフライ2、チキンフライ2、イカフライ1が入りボリューム満点。個人店では珍しいエクストラコールドとも相性抜群

しかし、そんな魅力的な品々を超える看板メニューが「世界一のカキフライ」だ。毎日豊洲へ足を運び、多い日には50キロを超える量を仕入れることから、「こんなに牡蠣を買うのはわぶさんだけ、世界一だよ」と言われたのが名前の由来。

見た目も世界一にふさわしく、ひとつのカキフライに5〜6個の牡蠣を用いて迫力満点。ザクッとした歯応えと、噛むと牡蠣の旨みが口中に爆発し、次のビールを呼ぶ名作なのだ。

『わぶ』

代々木『わぶ』

［店名］『わぶ』

［住所］東京都渋谷区代々木2-19-12

［電話］03-3379-2486

［営業時間］月・火・木・金：11時半〜13時45分、18時〜22時半、水：18時〜22時半

［休日］土・日・祝

［交通］JR山手線他新宿駅南口から徒歩8分

『おとなの週末』2025年6月号

撮影／小澤晶子、取材／編集部・荒川友吾

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

