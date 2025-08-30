『キミとアイドルプリキュア♪』第30話「プリキュア！キラッキラン・フォー・ユー！」、闇のカプセルに閉じ込められたメロロンを救い出せ
アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第30話「プリキュア！キラッキラン・フォー・ユー！」が、あす8月31日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】メロロンが封印した「いちばん大切なもの」とは？ 第30話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
主人公のキュアアイドル／咲良うたを松岡美里が、キュアウインク／蒼風ななを高橋ミナミが、キュアキュンキュン／紫雨こころを高森奈津美が、キュアズキューン／プリルンを南條愛乃が、キュアキッス／メロロンを花井美春が演じる。
■第30話「プリキュア！キラッキラン・フォー・ユー！」あらすじ
伝説のハートキラリロックが作り出した闇のカプセルに閉じ込められてしまったメロロン（声：花井）。田中の家に集まったうた（声：松岡）たちはピカリーネを通信で呼び出し、メロロンがプリキュアになるために封印した「いちばん大切なもの」について聞く。そのなかで、キラキランドには「世界に闇の兆しがあらわれたとき、闇を知る者が伝説のハートキラリロックと共に生まれる」という言い伝えがあり、闇を知らないキラキランドの住人の中で、メロロンは闇を感じることができる特別な存在ということが判明する。
ピカリーネにもメロロンを助けだす方法はわからないままだったが、メロロンを助けようと諦めないうたたち。そこでなな（声：高橋）は、図書館でメロロンが読んでいた『キズナのリボン』という本をみんなに紹介する。
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記
