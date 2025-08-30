桜田ひより、“ヘソ出し＆美脚”ショットに反響 「スタイル抜群」「綺麗すぎる」
女優の桜田ひよりが29日、自身のインスタグラムを更新。“ヘソ出し＆美脚”スタイルを披露し、ファンから「スタイル抜群」「綺麗すぎる」と称賛の声が寄せられている。
【写真】スタイル抜群！ 桜田ひよりの“ヘソ出し＆美脚”スタイル
桜田は「Calvin Klein東京・原宿に世界最大の旗艦店がオープンされました！」とつづり、28日に開催された「Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN」イベントに参加した際の写真を投稿した。
投稿では、クロップド丈の白トップスにデニムジャケットを合わせ、黒のミニスカートから美脚が際立つ“ヘソ出し＆美脚スタイル”を披露。「店内は日本の伝統素材を取り入れていて、大谷石を用いた階段や和紙仕上げの壁面など、歩くたびにワクワクしました」とコメントも添えた。
ファンからは「やば！綺麗」「流石の着こなし」「スタイル抜群」といった絶賛の声に加え、髪色の変化にも注目が集まり「茶髪可愛い！」「茶髪似合いすぎる」といったコメントも寄せられている。
引用：「桜田ひより」インスタグラム（＠hiyori_sakurada_official）
