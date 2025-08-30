「見えてるんでしょ？」ユニークなお色気幽霊が爆誕!!読者から「こんな幽霊がいたらいいのに」と羨望の声が続出【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ヤングジャンプ系列のフリーオンライン誌での連載をはじめ、さまざまな読切漫画を発表している広間月下(@hiroma_g)さん。4ページで完結する短編作品などは、SNSなどウェブ上でも気軽に閲覧することができる。
今回は、pixivで第2話まで公開されている「うざ絡み幽霊ちゃん」を紹介する。本作は一人暮らしの男性と、彼の部屋に出る女性の幽霊のコミカルなやり取りを描いた短編作品だ。「うざ絡みする幽霊」というアイデアはどのようにして生まれたのか…。広間月下さんに話を伺った。
本作「うざ絡み幽霊ちゃん」の幽霊は、賞に応募するための4ページで描けるネタを考えていた際に、「恥ずかしがり屋だけど、存在に気づいてほしくて、いろいろとアホなことをやる幽霊」という発想から生まれたという。
作者の広間月下さんは「落書きしながら構想を練っていたら、幽霊ちゃんが変顔しまくるイメージがパッと浮かんできたので、そこから膨らませていった感じです。最終的には『恥ずかしがり屋』の要素はなくなってしまいました(笑)」と明かす。
短編読み切りとして第2話まで公開されている「うざ絡み幽霊ちゃん」は読者からは続編を望む声が多い。広間月下さんは「3話以降の構想はあるので形にしたいとは思っているのですが、なかなか描けていません…。ただ、『描くぞ！』とエンジンがかかれば一気にやるので、今回ご紹介いただいたことをきっかけになるべく早めにアップしたいです！」と今後への意気込みを語った。
これまでにもさまざまな作品を発表してきた広間月下さんは、自身の1型糖尿病の体験をもとに作品を創作し、エンタメとして楽しめる形に昇華することで、「ちょっとでもこの病のことを多くの人が知れるきっかけになれば」と考えていると語り、今後描きたいテーマについても教えてくれた。
ホラー作品かと思いきや、とてもかわいらしい女の子が登場するユニークな「うざ絡み幽霊ちゃん」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：広間月下(@e hiroma_g)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。