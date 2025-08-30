◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＢ・スネル投手（３２）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・Ｄバックス戦に先発。第２子誕生後の初登板は５回１／３を４安打１失点で降板した。球数８６球で最速は９５・３マイル（約１５３・４キロ）を計測した。

３回までノーヒット投球。しかし、０―０の４回。１死から４番・グリエルに初安打となる右前打を許すと、２死一塁から６番・アレクサンダーに左翼の自軍ブルペンに先制２ランを打ち込まれた。６回は先頭の３番・キャロルに右中間への二塁打を浴び、１死二塁から５番・モレノに中前適時打を食らったところで交代が告げられた。

スネルは２３日（同２４日）に「父親リスト」（ｐａｔｅｒｎｉｔｙ ｌｉｓｔ）入りしたことが球団から発表された。同リストは大谷翔平投手（３１）も４月に真美子夫人の第１子の長女出産に伴って使用した制度。夫人の出産に立ち会うために出産予定の４８時間前から入ることができ、最大３日間使うことができる。スネルはヘイリー夫人の出産のため、チームを離れたが、ロバーツ監督は２５日（同２６日）に「彼は金曜日（２９日）に次の登板をする。赤ちゃんは無事に生まれ、母子ともに健康。２人目の子どもだ」と明かしていた。

昨オフに５年総額１億８２００万ドル（約２７６億６０００万円＝契約時のレート）で加入した左腕は過去にサイ・ヤング賞を２度受賞。今季は左肩炎症で米開幕直後から約４か月離脱したが、この日まで６試合で３勝２敗、防御率１・９７だった。ポストシーズンに向けて調子を上げていきたいところだ。