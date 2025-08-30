劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』とコラボしたプリザーブドフラワーが登場！プレゼントキャンペーンも見逃せない!!
花と緑に関する事業を展開する第一園芸株式会社が、2025年8月29日公開の劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』とのコラボ商品を発売。発売を記念し、9月30日(火)までプレゼントキャンペーンも実施する。
【画像】劇場アニメ公開記念特別コラボキャンペーンも実施！
■『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』ってどんなストーリー？
失敗しないように空気を読んでるはずなのに、みんなと同じようにやってるのに、なんでうまくいかないんだろう。
人生に迷っていた大学生の安曇野(あずみの)りせは、ある日、亡き祖母が遺した招待状に導かれて、“不思議の国”へと入り込んでしまう。そこでアリスという少女と出会い、一緒に旅をすることに。白ウサギや青虫、ハートの女王にトランプ兵、マッドハッターと三月ウサギ、ハンプティダンプティ、双子のトゥイードルダムとトゥイードルディーにチェシャ猫。次々にりせの前に現れるへんてこりんな不思議の国の住人たち！そして、巻き起こるハチャメチャな大騒動!?アリスとめぐる、とびっきりおかしな冒険で、りせはどんな未来を選ぶのか!?
■作品の世界感を表現したオンラインショップ限定アイテム
第一園芸では、劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』とのコラボ商品を企画・販売。ここでは、主人公・りせとアリス、チェシャ猫をイメージしたフレームや、ハートの女王をイメージした赤いバラなど、オンラインショップ限定アイテムを詳しく紹介する。
■『フレーム エアフラワー クリアブルー(アリスイメージ)』
水色とやわらかな黄色の花色全部で、アリスのかわいらしくかつファンタジックなイメージを表現。フレームにはさまった花が浮遊感を感じさせる。
■『フレーム エアフラワー ブルームピンク(りせイメージ)』
これから花開いていくりせのイメージを、明るいピンクと淡いグリーンの花で表現。さらに幸福の象徴「四葉のクローバー」もアクセントに。
■『フレーム エアフラワー プランクパープル(チェシャ猫イメージ)』
紫と濃いピンクの花が華やかながらも、少し妖しい雰囲気を演出。フワフワの質感はまるで猫のしっぽのようなイメージ。
販売価格：各4950円
販売期間：上記3商品とも9月30日(火)まで
■『ダイヤモンドローズボックス トランプ柄メッセージカードつき(ハートの女王イメージ)』
凛としたハートの女王をイメージして、キラキラ光るダイヤモンドローズを使用して高貴な雰囲気に。トランプの柄をあしらった、今回限定のオリジナルメッセージカードも用意。
販売価格：1万1000円
販売期間：9月30日(火)まで
■『ローズブーケボックス トランプ柄メッセージカードつき(ハートの女王の花園イメージ)』
どんな贈り物にもぴったりの赤いバラ10本を同社オリジナルの黒いボックスに入れて大人っぽい装いに。トランプの柄をあしらった、今回限定のオリジナルメッセージカードも用意。特別な日の贈り物にぜひ！
販売価格：1万5400円
販売期間：9月30日(火)まで
■店頭販売アイテムも要チェック！
各店舗にも、『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』のキャラクターをイメージしたおすすめブーケを用意しているそうで、そちらも要チェックだ。
販売期間：8月29日(金)〜9月30日(火)
実施店舗：日本橋店、東京倶楽部ビル店、ゲートシティ大崎店、田園調布店、BIANCA BARNET東京ミッドタウン日比谷店、BIANCA BARNET横浜ベイクォーター店
■購入者へのプレゼントキャンペーンも
第一園芸のオンラインショップもしくは店舗で対象のコラボ商品を購入のうえ、申し込みページより応募した人のなかから抽選で合計30人に、下記のいずれかをプレゼントするというキャンペーンも実施。応募締め切りは9月30日(火)なので、早めに応募を！
バラのブーケ8人／ボックスプリザーブドフラワー 1人／原菜乃華さん、マイカ ピュさんサイン入りポスター1人／トランプ型ミニノート10人／ポストカード(非売品)10人
今回発売の商品について、担当者に話を聞いてみた。
――今回発売の商品を企画したきっかけは？
世界的名作『不思議の国のアリス』を日本初の劇場アニメーション化した『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』の劇中では、すてきな花々が、美しいアニメーションで描かれています。原作のファンも、新たに劇場でご覧になってファンになってくださった人たちにも、世界を華やかにするお花の魅力を知っていただきたいなと思い、今回のコラボ商品を考えました。
――商品でこだわったポイントは？
『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』のキャラクターの世界観を表現するために、ディティールまでこだわったフレームはイチオシです！担当者が試写会でアニメーションを観たうえで、それぞれのキャラクターを花や色合い、質感で表現しています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
