¤¤ç¤¦¡Ê30Æü¡Ë¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆüÍ½ÁÛ¡¡´ØÅìÆâÎ¦¤Ç¤Ï40¡î¤ËÇ÷¤ë¤è¤¦¤Ê´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß
¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤â¸á¸å¤Ï»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡¢¿·³ã¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê»ß¤ó¤À¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆîÀ¾½ôÅç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤Ç¤¹¡£¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤ÎÆâÎ¦¤Ç¤Ï¡¢40¡î¤ËÇ÷¤ë¤è¤¦¤Ê´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤²°Æâ¤Ç²á¤´¤¹¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ã¤¤ç¤¦30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ä
¡¡»¥ËÚ¡§24¡î¡¡¶üÏ©¡§20¡î
¡¡ÀÄ¿¹¡§31¡î¡¡À¹²¬¡§32¡î
¡¡ÀçÂæ¡§35¡î¡¡¿·³ã¡§32¡î
¡¡Ä¹Ìî¡§34¡î¡¡¶âÂô¡§35¡î
Ì¾¸Å²°¡§39¡î¡¡Åìµþ¡§37¡î
¡¡Âçºå¡§36¡î¡¡²¬»³¡§37¡î
¡¡¹Åç¡§35¡î¡¡¾¾¹¾¡§35¡î
¡¡¹âÃÎ¡§35¡î¡¡Ê¡²¬¡§36¡î
¼¯»ùÅç¡§34¡î¡¡ÆáÇÆ¡§32¡î
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹ÆüÍËÆü¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ï¡¢·îÍËÆü¤«¤é²ÐÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ï·îÍËÆü¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÐÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¤°¤º¤Ä¤¤¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
