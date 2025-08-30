ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ちいかわと一緒に写真撮影できちゃう！子どもも大人も思わず夢中の【タカラトミー】カワイイちいかわカメラがAmazonで買える！

スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪

Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

スクリーンショット 2025-08-11 004118


カメラでちいかわの世界をたいけんできる、液晶トイ。あなたのおうちにちいかわたちが現れたり、おへやにとうばつたいしょうが現れたり、カメラを使った遊びがたくさん。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-11 004205


本体を左右上下に傾けて、キャラクターのかわいいアクションやボイスも楽しめちゃう。

スクリーンショット 2025-08-11 004214


ウキウキ度をあげて、フレンド検定1級をめざそう。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-11 004224


それぞれデザインの異なるリバーシブル着せ替えシートが付いている。

(C) TOMY (C)nagano / chiikawa committee