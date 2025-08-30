筑波大3年のMF篠田翼

9月3日から大学サッカーの夏の全国大会である第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントが開幕する。

昨年度の大会では準決勝で新潟医療福祉大学の前に0-0からのPK戦で敗れた筑波大学は、今季の関東大学サッカーリーグ１部で2位の好位置につけている。過去３回の優勝を誇る大学サッカーの名門が挑む夏への決意を、プロ注目選手の6人に話を聞いた。

第2回は昌平高から注目MFとして入学するも、大学サッカーの壁にぶち当たって苦しんできた3年生MF篠田翼について。ずば抜けたアジリティーと足元のテクニックを持つサイドアタッカーの大きな変化とは。

「自分の同期が続々と活躍している中、今までの自分はそれをただ見ているだけの状態に近かった。悔しい思いをいっぱいしてきたので、この大会で『俺もいるんだぞ』という自己主張というか、何か大きいものを見せつけたいという気持ちを持っています」

同級生のFW内野航太郎、MF徳永涼、廣井蘭人、DF小川遼也、池谷銀姿郎は昨年から主軸となり、今年はなくてはならない大黒柱となった。その中で内野がアミノバイタルカップを最後にデンマークへ渡り、内野と並んでチームトップスコアラーだった廣井が大怪我を負い今大会には出場できない。

「得点源が2人いないからこそ、自分がやらなきゃと思います。甘えを完全に捨てて、チームの大きな戦力にならないといけない。それを証明する大会だと思います」

篠田にとっては奮起の大会であり、自己証明の大会でもある。思い起こせば、昨年までの自分は甘さばかりが目立ったと振り返る。

「1年生のすぐにリーグ戦に出場ができて、『いけるんじゃないか』と思っていた矢先に怪我をして、そこから一切試合に絡めなくなった。この時は自分で『このメンバーで自分が出るのは難しいんじゃないか』と勝手に決めつけてしまっていました。昨年は心のどこかで『なんとかなる』と思ってしまって、身体のケアを怠ってしまった。結果、チャンスを掴みかけたところで怪我を繰り返してしまった。その間に、どんどん同期が成長をしていって、大きなチャンスを掴んで行った。後期になっても僕は試合に出られるか出られないかの狭間を行き来していて、『このままじゃ本当にやばいぞ』と強烈な危機感を持つようになったんです」

受け身から積極的に動く姿勢へ

ピッチ内外での自分を見つめ直した。同時に周りの同期の行動をよりしっかりと見てみると、自分との大きな差に気づいた。

「それまでは特に1日のスケジュールとかも決めず、『今日はこれをやろう』『これにチャレンジしてみよう』など計画的なトレーニングをしていなかった。ストレッチや身体のケアも疎かになっていたので、今年はフィジカルコーチの方に積極的にコミュニケーションをとって、ケアに時間をかけたり、知識を増やしたりしています。プレー面でも攻撃では１つの練習で絶対に１回はシュートを打つことや、守備面ではたくさん守備の映像を見るようになってイメージをしたり、何がなんでも自分のところではやらせないという気持ちを強く持ったり、明確にやることを決めて目標から逆算して取り組むようになりました」

彼の中で「なんとかなるだろう」という思いが、知らず知らずのうちにサッカーに対して受け身の自分を作ってしまっていた。このままでは本当に何も生み出せないまま4年間が終わってしまう。強烈な危機感が彼を大きく変えた。

受け身から積極的に動く姿勢に切り替わった。それまでの「試合に出たい」という抽象的な気持ちから、より具体的に成長や目標達成へのアプローチの仕方や、逆算から導き出されるルートが見えるようになった。

「できた」「できなかった」ではなく、「何をどこまでできたのか」「何がどこまでできなかったのか」と考えられるようになったことで、より具体的なプランを組み立てられるようになった。

「今思うと、あやふやな努力をしていた2年間でした」

もったいない時間を過ごしたと思うかもしれない。だが、人間は自分で気づかないと、周りから何を言われても変わらないし、変われない。しっかりと自分で気づくことができたことでこの2年間は無駄な時間ではなくなったし、気づきからの取り組みは彼の人生において大きな財産になることは間違いない。

今季も不動のレギュラーというわけでは無く、途中出場の方が多い。だが、昨年とは心構え、意識が全く違う。

「本当に心から筑波大に来てよかったと思っています。ようやくいろんなことに気づくことができたし、周りに気づかせてもらった。今は成長が見えているというか、自分が設定したものに着実にステップを踏めている感覚になっています。本当にこの環境に感謝しかないからこそ、ここからは僕がもっとチームに貢献して、恩返しをしていかないといけないと思っています」（安藤隆人 / Takahito Ando）