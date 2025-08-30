東京駅を約100基の灯籠が彩る「宵路灯籠」が開催！迫力満点、全長40メートルの花火プロジェクションマッピング上映も
JR東京駅八重洲口改札外グランルーフ2階「グランルーフガーデン」にて、今年で4回目を迎える夏の風物詩「宵路灯籠(よいみちとうろう)2025」が、2025年8月29日(金)から9月7日(日)まで開催される。
【写真】グランルーフ大屋根に全長40メートルの花火プロジェクションマッピングを上映
今年のテーマは「八重洲花火」。グランルーフガーデンの大屋根に、プロジェクションマッピングで花火が打ち上げられ、デッキには約100基の灯籠が幻想的な明かりを灯す。灯籠は、昔ながらの伝統的な花火をイメージした多彩な色と模様で彩られ、会場全体が光に包まれる。
また、金土日限定でテイクアウトフード＆ドリンクの屋台も登場し、お祭り気分を存分に楽しめる。さらに、東京ミッドタウン八重洲との連携企画として提灯の貸出しサービス「やえす提灯あるき」やスタンプラリーなど、多彩なコンテンツも用意。 提灯を手に散策することで幻想的な八重洲の街を楽しめる。
■東京駅ではじまる新しい花火大会「八重洲花火」
グランルーフ大屋根に全長40メートルの花火プロジェクションマッピングを上映する。都会にいることを忘れてしまうような、色とりどりで、ダイナミックな花火の映像と、夏を感じさせる音の演出は迫力たっぷり。
■八重洲花火を盛り上げる！花火モチーフの装飾で記念撮影
■よいみち花火窓
障子越しに花火が見える装飾は、浴衣との相性もバッチリ。
■よいみち浮花火
浮玉が花火のような光を放ち、幻想的な空間を演出する。
■花火デザインのタワー(階段部)
花火仕様のディスプレーが輝く階段部にも注目だ。
■期間限定の特別メニュー「ちょい飲みセット」
期間中、グランルーフガーデンの飲食店エリア「グランスタ八重洲」2階の3店舗では、限定テイクアウトメニュー「ちょい飲みセット」を販売。花火や灯籠の演出とともに、オリジナルメニューで大人の夜を満喫できる。
■常陸野ブルーイング Tokyo Yaesu
常陸野ネストビールのホワイトエール(レギュラー サイズ)＆いろいろナッツの七味黒糖風味。1000円。
■Osteria IL VIAGGIO
キリンハートランド(生ビール)&インカの目覚めのポテトフリット。1265円。
■VOLPUTAS OLIVEOIL DINING TOKYO
東京クラフト生ビール&フライドポテト。880円。
※すべてテイクアウトのみでの販売
■特別な夜の屋台タイム「屋台“よいみち”」※金土日限定
会場では、色とりどりの花火の映像や幻想的な灯籠を眺めながら、屋台での食事も楽しめる。缶・ビンアルコールやソフトドリンク、つまみのほか、話題の「シンカンセンスゴイカタイアイス」も販売する。スジャータアイスクリーム バニラ味(390円)など、北海道産生クリームをたっぷり使用したプレミアムアイスクリームは、新幹線車内販売で販売されているあのアイス。おなじみのあの硬さと味をそのまま楽しむことができる。
また、日本を代表するクラフトビール「常陸野ブルーイング」のセッションIPA(350ミリリットル缶435円)やゆずラガーなど、多彩な種類のクラフトビールも取りそろえる。屋台は17時から20時まで営業しているので、散策の合間に立ち寄ってみよう。
＜販売期間＞
出店日：8月29日(金)〜31日(日)、9月5日(金)〜7日(日)
時間：各日17時〜20時
■東京駅×東京ミッドタウン八重洲によるコラボ企画※金・土・日曜限定
2024年に好評だった、東京ミッドタウン八重洲を含む八重洲エリアを散策する「やえす提灯あるき」を今年も実施。無料で貸し出される提灯の明かりが、ゆっくりとした散策時間を演出する。さらに今回は新たなコラボレーション企画として「やえすスタンプめぐり」を開催。スタンプラリーを通じて、八重洲エリアの魅力を存分に楽しめる。
■やえす提灯あるき
手持ち提灯を無料貸出し。提灯を持ちながら八重洲周辺を散策し、各会場のイベントを楽しむことができる。参加者にはちょっとした菓子のプレゼントも。
実施日：8月29日(金)〜31日(日)、9月5日(金)〜7日(日)
時間：17時〜20時30分(最終返却時間21時)
受付場所：JR東京駅 グランルーフガーデン、東京ミッドタウン八重洲1階
■やえすスタンプめぐり
グランルーフ、東京ミッドタウン八重洲の計4カ所を巡るスタンプラリーを実施。すべてのスタンプを集めると、かわいいイラストが完成し、商品券が当たるくじ引きに挑戦できる。
実施日：8月29日(金)〜31日(日)、9月5日(金)〜7日(日)
時間：17時〜21時(スタンプ台紙お渡し＆くじ引き)
受付場所：JR東京駅 グランルーフガーデン、東京ミッドタウン八重洲1階アトリウム
※スタンプ台紙のお渡しとスタンプラリーは上記日程以外も実施、くじ引きは上記日程の6日間のみ実施。月〜木および日中のスタンプ台紙お渡し場所：東京ミッドタウン八重洲1階アトリウム(17時〜21時)または1階インフォメーション(11時〜19時)
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントの狙いは？
八重洲エリア一体でのにぎわい創出が狙いです。
ーー今回のイベントのイチオシは？
花火プロジェクションマッピングの実施と、屋台出店やハイテーブルの設置により、本物の花火大会のように花火を楽しみながら飲食ができる空間創出です。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
夏の最後の思い出に、東京駅での灯籠と花火をぜひお楽しみください。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】グランルーフ大屋根に全長40メートルの花火プロジェクションマッピングを上映
今年のテーマは「八重洲花火」。グランルーフガーデンの大屋根に、プロジェクションマッピングで花火が打ち上げられ、デッキには約100基の灯籠が幻想的な明かりを灯す。灯籠は、昔ながらの伝統的な花火をイメージした多彩な色と模様で彩られ、会場全体が光に包まれる。
■東京駅ではじまる新しい花火大会「八重洲花火」
グランルーフ大屋根に全長40メートルの花火プロジェクションマッピングを上映する。都会にいることを忘れてしまうような、色とりどりで、ダイナミックな花火の映像と、夏を感じさせる音の演出は迫力たっぷり。
■八重洲花火を盛り上げる！花火モチーフの装飾で記念撮影
■よいみち花火窓
障子越しに花火が見える装飾は、浴衣との相性もバッチリ。
■よいみち浮花火
浮玉が花火のような光を放ち、幻想的な空間を演出する。
■花火デザインのタワー(階段部)
花火仕様のディスプレーが輝く階段部にも注目だ。
■期間限定の特別メニュー「ちょい飲みセット」
期間中、グランルーフガーデンの飲食店エリア「グランスタ八重洲」2階の3店舗では、限定テイクアウトメニュー「ちょい飲みセット」を販売。花火や灯籠の演出とともに、オリジナルメニューで大人の夜を満喫できる。
■常陸野ブルーイング Tokyo Yaesu
常陸野ネストビールのホワイトエール(レギュラー サイズ)＆いろいろナッツの七味黒糖風味。1000円。
■Osteria IL VIAGGIO
キリンハートランド(生ビール)&インカの目覚めのポテトフリット。1265円。
■VOLPUTAS OLIVEOIL DINING TOKYO
東京クラフト生ビール&フライドポテト。880円。
※すべてテイクアウトのみでの販売
■特別な夜の屋台タイム「屋台“よいみち”」※金土日限定
会場では、色とりどりの花火の映像や幻想的な灯籠を眺めながら、屋台での食事も楽しめる。缶・ビンアルコールやソフトドリンク、つまみのほか、話題の「シンカンセンスゴイカタイアイス」も販売する。スジャータアイスクリーム バニラ味(390円)など、北海道産生クリームをたっぷり使用したプレミアムアイスクリームは、新幹線車内販売で販売されているあのアイス。おなじみのあの硬さと味をそのまま楽しむことができる。
また、日本を代表するクラフトビール「常陸野ブルーイング」のセッションIPA(350ミリリットル缶435円)やゆずラガーなど、多彩な種類のクラフトビールも取りそろえる。屋台は17時から20時まで営業しているので、散策の合間に立ち寄ってみよう。
＜販売期間＞
出店日：8月29日(金)〜31日(日)、9月5日(金)〜7日(日)
時間：各日17時〜20時
■東京駅×東京ミッドタウン八重洲によるコラボ企画※金・土・日曜限定
2024年に好評だった、東京ミッドタウン八重洲を含む八重洲エリアを散策する「やえす提灯あるき」を今年も実施。無料で貸し出される提灯の明かりが、ゆっくりとした散策時間を演出する。さらに今回は新たなコラボレーション企画として「やえすスタンプめぐり」を開催。スタンプラリーを通じて、八重洲エリアの魅力を存分に楽しめる。
■やえす提灯あるき
手持ち提灯を無料貸出し。提灯を持ちながら八重洲周辺を散策し、各会場のイベントを楽しむことができる。参加者にはちょっとした菓子のプレゼントも。
実施日：8月29日(金)〜31日(日)、9月5日(金)〜7日(日)
時間：17時〜20時30分(最終返却時間21時)
受付場所：JR東京駅 グランルーフガーデン、東京ミッドタウン八重洲1階
■やえすスタンプめぐり
グランルーフ、東京ミッドタウン八重洲の計4カ所を巡るスタンプラリーを実施。すべてのスタンプを集めると、かわいいイラストが完成し、商品券が当たるくじ引きに挑戦できる。
実施日：8月29日(金)〜31日(日)、9月5日(金)〜7日(日)
時間：17時〜21時(スタンプ台紙お渡し＆くじ引き)
受付場所：JR東京駅 グランルーフガーデン、東京ミッドタウン八重洲1階アトリウム
※スタンプ台紙のお渡しとスタンプラリーは上記日程以外も実施、くじ引きは上記日程の6日間のみ実施。月〜木および日中のスタンプ台紙お渡し場所：東京ミッドタウン八重洲1階アトリウム(17時〜21時)または1階インフォメーション(11時〜19時)
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントの狙いは？
八重洲エリア一体でのにぎわい創出が狙いです。
ーー今回のイベントのイチオシは？
花火プロジェクションマッピングの実施と、屋台出店やハイテーブルの設置により、本物の花火大会のように花火を楽しみながら飲食ができる空間創出です。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
夏の最後の思い出に、東京駅での灯籠と花火をぜひお楽しみください。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。