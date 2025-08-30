復帰した2選手に指揮官「それぞれ世界最高の選手」W杯欧州予選に臨むスペイン代表メンバー発表
スペインサッカー連盟(RFEF)は29日、北中米ワールドカップ欧州予選の2試合に臨むスペイン代表メンバー26名を発表した。
負傷の影響で長らく代表から離れていたMFロドリ(マンチェスター・シティ)とDFダニエル・カルバハル(レアル・マドリー)が復帰。また、19歳FWヘスス・ロドリゲス(コモ)が初招集された。
RFEF公式サイトによると、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はロドリとカルバハルについて「一番の朗報は、彼らが回復し、サッカーを楽しめるようになったことだ。彼らはピッチ内外でチームにとって非常に重要な存在だ。彼らは我々のキャプテンであり、それぞれのポジションで世界最高の選手だ」と語っている。
ロドリゲスに関しては「彼のことは以前から追っていた。彼はU-21欧州選手権に出場し、シーズン序盤から好調だ。今が適切なタイミングだと考えている。ヘススは我々に多くの情熱、フレッシュさ、そして積極性をもたらしてくれるだろう」と言及した。
EURO2024王者のスペインは欧州予選でグループEに入り、開幕2試合はアウェー連戦。9月4日の第1節でブルガリア代表、同7日の第2節でトルコ代表と対決する。
以下、招集メンバー
▽GK
ウナイ・シモン(ビルバオ)
ダビド・ラヤ(アーセナル)
アレックス・レミロ(ソシエダ)
▽DF
ダニエル・カルバハル(R・マドリー)
ペドロ・ポロ(トッテナム)
ロビン・ル・ノルマン(A・マドリー)
ディーン・ハイセン(R・マドリー)
ダニエル・ビビアン(ビルバオ)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
マルク・ククレジャ(チェルシー)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン)
▽MF
ロドリ(マンチェスター・C)
マルティン・スビメンディ(アーセナル)
ファビアン・ルイス(パリSG)
ペドリ(バルセロナ)
ミケル・メリノ(アーセナル)
ガビ(バルセロナ)
フェルミン・ロペス(バルセロナ)
▽FW
アルバロ・モラタ(コモ)
ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
ダニ・オルモ(バルセロナ)
ラミネ・ヤマル(バルセロナ)
ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)
ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)
ヘスス・ロドリゲス(コモ)
負傷の影響で長らく代表から離れていたMFロドリ(マンチェスター・シティ)とDFダニエル・カルバハル(レアル・マドリー)が復帰。また、19歳FWヘスス・ロドリゲス(コモ)が初招集された。
RFEF公式サイトによると、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はロドリとカルバハルについて「一番の朗報は、彼らが回復し、サッカーを楽しめるようになったことだ。彼らはピッチ内外でチームにとって非常に重要な存在だ。彼らは我々のキャプテンであり、それぞれのポジションで世界最高の選手だ」と語っている。
EURO2024王者のスペインは欧州予選でグループEに入り、開幕2試合はアウェー連戦。9月4日の第1節でブルガリア代表、同7日の第2節でトルコ代表と対決する。
以下、招集メンバー
▽GK
ウナイ・シモン(ビルバオ)
ダビド・ラヤ(アーセナル)
アレックス・レミロ(ソシエダ)
▽DF
ダニエル・カルバハル(R・マドリー)
ペドロ・ポロ(トッテナム)
ロビン・ル・ノルマン(A・マドリー)
ディーン・ハイセン(R・マドリー)
ダニエル・ビビアン(ビルバオ)
パウ・クバルシ(バルセロナ)
マルク・ククレジャ(チェルシー)
アレックス・グリマルド(レバークーゼン)
▽MF
ロドリ(マンチェスター・C)
マルティン・スビメンディ(アーセナル)
ファビアン・ルイス(パリSG)
ペドリ(バルセロナ)
ミケル・メリノ(アーセナル)
ガビ(バルセロナ)
フェルミン・ロペス(バルセロナ)
▽FW
アルバロ・モラタ(コモ)
ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)
フェラン・トーレス(バルセロナ)
ダニ・オルモ(バルセロナ)
ラミネ・ヤマル(バルセロナ)
ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)
ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)
ヘスス・ロドリゲス(コモ)