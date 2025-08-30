　スペインサッカー連盟(RFEF)は29日、北中米ワールドカップ欧州予選の2試合に臨むスペイン代表メンバー26名を発表した。

　負傷の影響で長らく代表から離れていたMFロドリ(マンチェスター・シティ)とDFダニエル・カルバハル(レアル・マドリー)が復帰。また、19歳FWヘスス・ロドリゲス(コモ)が初招集された。

　RFEF公式サイトによると、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はロドリとカルバハルについて「一番の朗報は、彼らが回復し、サッカーを楽しめるようになったことだ。彼らはピッチ内外でチームにとって非常に重要な存在だ。彼らは我々のキャプテンであり、それぞれのポジションで世界最高の選手だ」と語っている。

　ロドリゲスに関しては「彼のことは以前から追っていた。彼はU-21欧州選手権に出場し、シーズン序盤から好調だ。今が適切なタイミングだと考えている。ヘススは我々に多くの情熱、フレッシュさ、そして積極性をもたらしてくれるだろう」と言及した。

　EURO2024王者のスペインは欧州予選でグループEに入り、開幕2試合はアウェー連戦。9月4日の第1節でブルガリア代表、同7日の第2節でトルコ代表と対決する。

以下、招集メンバー

▽GK

ウナイ・シモン(ビルバオ)

ダビド・ラヤ(アーセナル)

アレックス・レミロ(ソシエダ)

▽DF

ダニエル・カルバハル(R・マドリー)

ペドロ・ポロ(トッテナム)

ロビン・ル・ノルマン(A・マドリー)

ディーン・ハイセン(R・マドリー)

ダニエル・ビビアン(ビルバオ)

パウ・クバルシ(バルセロナ)

マルク・ククレジャ(チェルシー)

アレックス・グリマルド(レバークーゼン)

▽MF

ロドリ(マンチェスター・C)

マルティン・スビメンディ(アーセナル)

ファビアン・ルイス(パリSG)

ペドリ(バルセロナ)

ミケル・メリノ(アーセナル)

ガビ(バルセロナ)

フェルミン・ロペス(バルセロナ)

▽FW

アルバロ・モラタ(コモ)

ミケル・オヤルサバル(ソシエダ)

フェラン・トーレス(バルセロナ)

ダニ・オルモ(バルセロナ)

ラミネ・ヤマル(バルセロナ)

ニコラス・ウィリアムス(ビルバオ)

ジェレミ・ピノ(ビジャレアル)

ヘスス・ロドリゲス(コモ)