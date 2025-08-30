100円ショップ「ワッツ」に迫る 社長は元教師、入社後初めて見た店舗に驚がく
100円ショップ「ワッツ」の成功ヒストリーが、あす8月31日放送のテレビ大阪『日経スペシャル 関西リーダー列伝』（後4：15）で紹介される。
【写真】マイカー？ 100円ショップ「ワッツ」平岡史生社長が自ら運転する姿
「ワッツ」は、100円ショップ業界で4位、売上高613億円を誇る。平岡史生社長は、元教師のキャリアを持つ。1960年東京都に生まれ、早稲田大学卒業後、社会科の講師として12年勤めたが、正規職員の依頼のタイミングで「ワッツ」に入社した。
「ワッツ」創業者の平岡亮三氏は、史生氏の義理の父。創業時すでに60歳だった。亮三氏の右腕だった近石弘氏からの「一緒に上場させよう」という誘いのもと入社を決めた史生だったが、入社して初めて見た店舗に驚がくしたという。それは、売り場面積18坪のプレハブ小屋の1階を利用した店舗だった。
しかし“小回りが利く出店”が功を奏し、年70〜80店舗のペースで出店依頼が舞い込む。そんな中、史生氏が赤字店舗を回避するためにとった秘策とは…。
番組カメラは、年間5000以上の商品を生み出す会議にも潜入する。緊張感漂う会議室の机にさまざまな商品が並び、厳しい意見が飛び交う中でも一貫した“消費者目線”が「ワッツ」のこだわり。さらに、8年ほど前から初めたSNSは、今や総フォロワー26万人を超え、毎日のように商品の画像を投稿している。
史生氏に完全密着すると、気になることもあった。それは、“いつも服装が同じ”であること。その理由には世界的に知られる大物の影響があった…。
