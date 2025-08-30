£¶£°¡Á£±£°£°ºÐÂå¤ÎÆþ½ê¼Ô£³£¹¿Í¤¬¿©ÃæÆÇ¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥å¶Ý¸¡½Ð¡Äº´²ì¸©¡ÖÄ´Íý¸å¤Ë¼¼²¹¤ÇÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡º´²ì¸©¤Ï£²£¹Æü¡¢º´²ì»Ô½ôÉÙÄ®½ôÉÙÄÅ¤ÎÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡ÖÊ¡¼÷±à¡×¤Ç¡¢Æþ½ê¼Ô¤Î£¶£°¡Á£±£°£°ºÐÂå¤ÎÃË½÷£³£¹¿Í¤¬¿©ÃæÆÇ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º´²ìÃæÉôÊÝ·òÊ¡»ã»öÌ³½ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢´µ¼Ô¤ÎÊØ¤«¤é¥¦¥¨¥ë¥·¥å¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¸©À¸³è±ÒÀ¸²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£³Æü¤Ë»ÜÀß¤¬Äó¶¡¤·¤¿¿©»ö¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¦¥¨¥ë¥·¥å¶Ý¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¤ä¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¡¢°ìÅÙ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÎÌ¤òÄ´Íý¤¹¤ë¿©ÉÊ¤ÇÁý¿£¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¤¡¢Æ±²Ý¤Ï¡ÖÁ°Æü¤ÎÄ´Íý¤òÈò¤±¡¢Ä´Íý¸å¤Ï¼¼²¹¤ÇÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£