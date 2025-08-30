ファミマのアパレル「コンビニエンスウェア」に新作登場。パーカーやトレーナーもコンビニでゲットできるの!?
ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から、秋冬に向けた新商品が登場。
8月29日（金）より、全国のファミリーマート店舗にて順次販売中です。
人気ソックスの新色や、高評価を得ているスウェット類がラインナップしているので、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてくださいね。
「コンビニエンスウェア」秋冬のおしゃれに取り入れたい新作が登場
「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナー・落合宏理氏と共同開発のもと、“いい素材、いい技術、いいデザイン。”をコンセプトに掲げている、ファミリーマートオリジナルのアパレルブランド。
今回登場する秋冬の新作は、累計販売数2800万足を突破したソックスの新色として、ラインソックスとショートソックスに、秋のシーズンカラーであるボルドーやセルリアンブルーが仲間入りします。
また、シルエットや着心地のよさで高評価を得ているスウェットも登場。秋はさらっと1枚で、冬は重ね着と、万能に使えますよ。
“お手頃価格×機能性”のソックスはガンガン使える！
2025年秋冬のシーズンカラーを配色した「ラインソックス」（各 税込429円）。
足底は、保温性・吸湿性・クッション性に優れている、パイル編みの肉厚仕様になっていますよ。
「ショートソックス」（各 税込429円）には、鮮やかなボルドーとセルリアンブルーがお目見え。
つま先とかかとに補強糸を使用し、耐久性を高めているといいます。
ヘビーウェイトのスウェットはおしゃれに長く着られるよ
毛羽立ちが少なく、肌ざわりのいいUSAコットン素材を使用した「スウェットトレーナー」（各 税込2990円）。
しっかりとした厚みがある“ヘビーウェイト”な生地なので、ファッションアイテムとしておしゃれに着こなせるのがポイントです。
「スウェットパーカー」（税込3990円）は、フード紐の先端パーツにファミマカラーをアクセントに取り入れているのが特徴。
「スウェットパンツ」（各 税込2990円）のウエスト紐にも、先端のパーツにファミマカラーが入っています。
それぞれ単品使いで着回すのもよし、上下揃えてセットアップ風のスウェットコーデを楽しむのも◎
スウェット類は、9月12日（金）より順次販売されますよ。
近くのファミリーマート店舗でチェックしてみて
手頃な価格かつ機能性も備えたアイテムが、ファミリーマートでゲットできるのはうれしいですよね。
デザインもシンプルなので、コーディネートに取り入れやすいのがポイント。
気になるアイテムは、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。
「コンビニエンスウェア」商品ページ
https://www.family.co.jp/
参照元：株式会社ファミリーマート プレスリリース
