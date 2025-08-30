MLB・レッドソックスが日本時間30日、ウォーカー・ビューラー投手をリリースしたことを発表しました。

2017年にドジャースでメジャーデビューを飾り、今季まで通算54勝を記録。2019年に14勝、2021年には16勝を挙げ、オールスターゲームにも2度選出されました。昨季は5月に右肘のトミー・ジョン手術から復帰を果たすと、ドジャースのワールドシリーズ制覇に貢献。シリーズ第5戦ではリリーフ投手として9回裏に登板し、胴上げ投手となっていました。

ビューラー投手は昨季終了後にFAとなり、1年契約でレッドソックスに加入。しかし、23試合に登板して7勝7敗、防御率5.45と低迷が続き、シーズン途中からブルペンに配置転換となるも、リリーフでの出番は24日のヤンキース戦の1試合にとどまっていました。

昨季胴上げ投手のビューラー投手の解雇に、SNS上でも話題。「目を疑った。衝撃すぎる」「ドジャース復帰しないかなあ」「絶対とりたい球団あるって」などファンの間で今後の動向に注目が集まっています。