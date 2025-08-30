¡Ö¤¸¤ã¤¡¥Ñ¥Ñ¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡©¡×É×¤¬ÍÄÃÕ±à»ù¤ÎÌ¼¤ËËÜµ¤¤Ç¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢ºÊ¤¬½Ð»º¤ÇÆþ±¡Ãæ¡¢É×¤¬ÍÄÃÕ±à»ù¤ÎÌ¼¤Ë¡ÖËÜµ¤¤Ç¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤Èµã¤«¤ì¡Ä
¡ÖºÊ¤¬ÂèÆó»Ò½Ð»º¤Î¤¿¤á¡¢1½µ´Ö¤Û¤ÉÆþ±¡¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÍÄÃÕ±à»ù¤ÎÌ¼¤ò°ì¿Í¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¶¤ÏÌ¼¤È2¿Í¤¤ê¤Ç1Æü°Ê¾å²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¼ÂºÝºÊ¤¬Æþ±¡¤·¤¿¤é¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤Ç¡Ä¡Ä¡£Ì¼¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤¤¡ª¡Ù¤Èµã¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Û¤È¤Û¤ÈÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´·¤ì¤Ê¤¤²È»ö¤â¤·¤ó¤É¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤Ê¤é»Å»ö¤À¤±¤·¤Æ¤ëÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¥Þ¥·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ì¼¤¬¹¥¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤â¡ØÉÔÌ£¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ì¼¤Ï²¶¤ÈÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤âµñÈÝ¡£Ì¼¤ËËÜµ¤¤Ç¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¡¥Ñ¥Ñ¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£Ì¼¤Ï¤¤ç¤È¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯4·î¡Ë
¢¦ ¤³¤ÎÃËÀ¤â¡¢¤è¤Ã¤Ý¤ÉÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°é»ù¤ä²È»ö¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£