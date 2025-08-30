人間椅子が11月19日、約2年ぶり通算24枚目のオリジナルアルバム『まほろば』をリリースすることに加え、アルバム発売記念全国ツアーを開催することが発表となった。

昨年2024年、バンド生活35周年のアニバーサリーイヤーを迎えた人間椅子は、30周年以来、約5年振りとなるライブBlu-ray/DVD『バンド生活三十五年 怪奇と幻想』リリースや、過去作品のアナログ盤リリース、さらには和嶋慎治(G&Vo)の自選詩集『無情のスキャット』発売、大型夏フェス出演、そして春に7都市7公演、秋に8都市8公演の全国ツアーを開催するなど精力的な活動を行った。

バンド生活36年目を迎えた2025年春頃より、「人間椅子が楽曲制作の準備をしている」という話が聞こえはじめ、「本格的に楽曲制作期間に入り、ライブ出演を含む活動を制限し始めたようだ」と音楽業界関係者に話が伝わり始めていた。そして、本日8月30日、オリジナルアルバム『まほろば』の11月リリースがバンドと所属レコード会社である徳間ジャパンコミュニケーションズから正式発表となった。

さらに、全国9都市9公演をまわるアルバム発売記念全国ツアーの開催も同時発表となった。同ツアーは11月24日に和嶋慎治と鈴木研一(B&Vo)の地元・青森県弘前市からスタートし、12月17日のZepp Haneda(Tokyo)でツアーファイナルを迎える。アルバム詳細やアートワーク、ツアーのチケット情報などは後日改めて発表される予定だ。

以下に、和嶋慎治による人間椅子ニューアルバム『まほろば』コンセプトに関するコメントをお届けしたい。

まほろば──「素晴らしい場所」「住みやすい場所」という意味の日本の古語。楽園。理想郷。古事記にも出てくる言葉──。



世界は大きな転換期にある。そのことは、アルバム『苦楽』『色即是空』のコンセプトにおいても、述べたかと思います。そうして実際に、時代はますますきな臭く、不穏な空気が漂い出しています。具体的な我々の生活にしても、なかなか良くなる兆しはありません。我々は、ひいては世界は、どこに向かおうとしているのでしょうか。



こうした時代にあって、アーティストは何をするべきなのでしょう。かつてのカウンターカルチャーの担い手たちの一部は、政治的発言を声高にしていました。しかしながら現今、ことに日本においては、いたずらに分断、対立を生むだけのように思えます。さりげなく警鐘を鳴らす？ 確かにひとつのやり方には違いありません。ですが、その作品に触れることによってただ憂鬱な気持ちになってしまうのでは、元も子もありません。



人間は、明日を見なくては生きていけません。有り体にいうと、夢や希望です。素晴らしい世界がいつかきっと到来する、そう思わないでは生きていけないのが、ごく自然な人間の姿だと思います。



人間椅子の音楽は、暗さ、重さを身上とするものですが、このような時代だからこそ、その中に一片の明るさ、可能性、未来への期待を込めたいと、今アルバムでは考えます。よってアルバムタイトルを、理想郷を表す『まほろば』にした次第です。数々の作品の題名になっている言葉ではありますが、人間椅子は日本語にこだわっているバンドです。日本の文化への尊敬、感謝、また存続を切望する意味でも、いにしえの日本語『まほろば』を、あえてタイトルとさせていただきました。



今アルバムが、皆さまの何らかの慰めになれば幸いです。



──和嶋慎治(G&Vo)

■24thアルバム『まほろば』

2025年11月19日(水)発売

TKCA-75306 3,000円(税込)

※13曲収録予定

※詳細後日発表

■＜アルバム発売記念ワンマンツアー(仮)＞

11月24日(月/祝) 青森・弘前 KEEP THE BEAT

11月27日(木) 北海道・札幌 PENNY LANE 24

11月29日(土) 青森・青森 Quarter

12月01日(月) 宮城・仙台 Rensa

12月04日(木) 大阪・大阪 心斎橋 BIGCAT

12月08日(月) 福岡・福岡 DRUM Be-1

12月10日(水) 愛知・名古屋 Electric Lady Land

12月13日(土) 香川・高松 OLIVE HALL

12月17日(水) 東京・Zepp Haneda

