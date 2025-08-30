ÅÏî´½í¡È¥¹¥±¥¹¥±¡É¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Ç¤³¤Î²Æ¤Î¡È½éÂÎ¸³¡É¤ò¹ðÇò¡Ö»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¡×
°ìºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤¤ÇÎÅÍÜ¤·¡¢ºòÇ¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤Î²Æ¤Î¡È½éÂÎ¸³¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¤³¤Î²Æ½é¤á¤Æ¤Î¤«¤É¹¡£½ë¤¹¤®âÁ¤·¤¹¤®¡¡#²Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À¶ÎÃ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¹õ¤ÎÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤«¤É¹¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
·ÄÂçÂ´¤ÎÅÏî´¤Ï20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£23Ç¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¡£ÉÂÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖPTSD¡×¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£1·îËö¤Ë¤Ï½é¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¤ò½ÐÈÇ¡£6·î25Æü¤Ë¤Ï½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡£½é¼Ì¿¿½¸Æâ¤Ç¤Ï¿åÃå»Ñ¤ä²¼Ãå»Ñ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£