◇ナ・リーグ カブス11―7ロッキーズ（2025年8月29日 デンバー）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が29日（日本時間30日）、敵地でのロッキーズ戦に「3番・DH」で先発出場。マルチ安打を放って、勝利に貢献した。チームは今季19度目の2桁得点で快勝。連敗を3でストップした。

初回1死一塁からの第1打席はロッキーズ先発・マルケスの直球を捉えられず中飛に倒れたが、2打席目で確実にタイミングを合わせてきた。2―0の3回2死、外角94.7マイル（約152.4キロ）直球を捉え、右中間フェンス直撃の二塁打。15日（同16日）パイレーツ戦の第2打席以来、55打席ぶりとなる長打を放った。

さらに3―2の5回無死一、二塁では94.9マイル（約152.7キロ）直球を中前に運び、19日（同20日）のブルワーズとのダブルヘッダー1戦目以来、12試合ぶりとなるマルチ安打を記録。出場した直近10試合では33打数5安打1打点。前日28日（同29日）のジャイアンツ戦では出場がなかった。失投を確実に捉えてのマルチ安打。復調気配を漂わせる打席内容だった。

今季129試合に出場し、打率・245、27本塁打、87打点。まずはプレーオフ圏内確保に向け、白星を積み重ねていく。