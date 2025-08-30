King Gnuが、映画『国宝』の特大ヒットを記念して、本編映像を使用した主題歌「Luminance」 原 摩利彦 feat. 井口 理のスペシャルMVをソニーミュージックオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

◆「Luminance」動画

吉沢亮が主演を務め、横浜流星が共演する映画『国宝』は、興行邦画実写としては22年ぶりの収入100億円突破を果たし、空前の社会現象となっている。主題歌「Luminance」を担当するのは、映画の音楽も手掛ける原摩利彦。作詞には坂本美雨が参加。そしてKing Gnu井口 理が歌唱参加している。

「特別な誰かの人生に喝采を送りたい」という制作陣からの強いオファーを受けた井口の透き通った歌声と、魂の高揚を感じる音楽で、美しく壮大な『国宝』の物語のラストを締めくくり、感動の涙で劇場を席巻するような楽曲に仕上がっている。そんな主題歌「Luminance」原摩利彦 feat. 井口 理に乗せて、映画本編映像が映し出される今回のスペシャルMVは、劇場で体感する感動を呼び起こすこと間違いなしの映像となっている。

◾️『国宝 オリジナル・サウンドトラック』

https://lnk.to/kokuhosoundtrack ©吉田修一／朝日新聞出版 ©2025 映画「国宝」製作委員会 ◆収録内容

1.Catastrophe

2.国宝メインテーマ

3.新世界

4.万菊 I

5.白亜

6.開花

7.夜明け

8.白夜

9.Fons

10.契約 I

11.継承

12.襲名前夜

13.幕

14.契約 II

15.欲望

16.幻影

17.万菊 II

18.一対の宝玉

19.永い夜 I

20.永い夜 II

21.微光

22.Vida

23.鷺娘

24.国宝

25.域

26.Luminance