µÈÅÄÀµ¾°¡¡½éÂÐÀï¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¤«¤éÄËÎõ¤Êº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á£³ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±»Íµå
¡ÚÊÆ¹ñ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Ü¥¹¥È¥ó£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡ËÈ¯¡Û¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö£µÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢½éÂÐÀï¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤«¤éº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É£³ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±»Íµå¤ÇÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£²Ê¬£¹ÎÒ¤Ë¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Î¿·¿Í¥Ú¥¤¥È¥ó¡¦¥È¡¼¥êÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£¶²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ£¸»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¤ß¤»¤ë¤â£²¡½£´¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡££¶²ó£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë£¶»°¿¶¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬£¹¾¡ÌÜ¡Ê£¹ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï£²²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¡¢¡Ö¤Þ¤À£²Ç¯ÌÜ¤À¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤µ¤Ð¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Î½éµå¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Î£¹£·¡¦£¹¥Þ¥¤¥ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÄËÎõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤Çº¸Á°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤ë¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìµå¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó¡¢°ì»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£²ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¾¯¤Ê¤¤¥«¡¼¥Ö¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£±¤«¤é£¹£¸¥Þ¥¤¥ë¤Î³°³Ñ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÍªÁ³¤È¸«Æ¨¤·»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡££¸ÈÖ¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¤Î»°ÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤È»°ÎÝ¼ê¤ÎÁ÷µå¥¨¥é¡¼¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤à¡£
¡¡£¶²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç¤â¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ë¥«¡¼¥Ö¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤²¤µ¤»¡¢ºÇ¸å¤Ï£¹£¸¥Þ¥¤¥ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë²¡¤µ¤ì»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤¬¡¢¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¤«¤é£·°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤ÂÇÀÊ¤òÁ÷¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¥Þ¥µ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ê£µ²ó¤Ë£¸¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡Ë¥í¡¼¥Þ¥ó¡Ê¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡Ë¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£¸²ó¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ç£³ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥Þ¥Ã¥È¥½¥ó¤ÈÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£²¤«¤é¤Î£µµåÌÜ¡¢£¹£µ¥Þ¥¤¥ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼ã´³¡ÖµÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¡×º¸Ä¾¤ËÅÝ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¡Êº¸Íã¼ê¤Î¡ËÀµÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¤¢¤ëÂÇÀÊ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£°¤¤»þ¤Ï£±¡¢£²µå¤Ç¥Ý¥ó¤È¡Ê¥´¥í¤ò¡ËÅ¾¤¬¤·¤¿¤ê¡¢¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÌµ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ËÞÂÇ¤ÎÆâÍÆ¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£