¡¡¶¥±Ë½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ£³Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¤¬£³£°Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ª£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£à¤ª¼ò¤¬¹¥¤á¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¸·¤·¤¤Îý½¬¤ÎÆü¡¹Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Í·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤ª¼ò¤¬·ë¹½¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥Û¥ó¥È¤ËÌëÃæ¤Þ¤Ç¤ª¼ò¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤³¤È¤â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²¿¤ò°û¤ó¤Ç¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÃÓ¹¾¤Ï¡Ö½é¤á¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿£²£°ºÐ¤Î¤³¤í¤Ï¥ï¥¤¥ó¤È¤«¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¡¢ÀÖ¡¢¤º¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÖ¡¢¤Ê¤ó¤«Æ¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£Çß¼ò¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤éÇß¼ò¡¢¤º¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶áÇß¼ò¤¬´Å¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤¬¡ÖÇß¼ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ë¤è¡£´Å¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤È¡¢ÃÓ¹¾¤Ï¡Ö¤½¤¦¡¢´Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤Ë±öÆþ¤ì¤Æ°û¤à¤Î¤¬¤Þ¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡£¤µ¤é¤ËÈ¹¤Ë¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤À¤±¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤Ç¡£¶ì¤¯¤Æ¡Ä¡£¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¸ý¤¬¤ª»Ò¤Á¤ã¤Þ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°û¤à»þ¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤ª¼ò¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Ê¤¬¤é¤¬°ìÈÖ¿Ê¤à¤ó¤Ç¡¢°û¤à»þ¤Ï¿Í¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£